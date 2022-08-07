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休旅車墜坡2對夫婦2死2傷 嘉警調查導航迷途害命
嘉義縣大埔鄉嘉143線道近台3線路段，昨天下午有輛休旅車滑落邊坡，造成2死2傷意外，警方調查，來自台北2對夫婦來嘉旅遊，開車返北，用導航誤入山區小路，天雨路況不熟，滑落邊坡，警方提醒用路人，到山區路況不熟，先停車撥打110問路，不要太相信導航。
警方調查，來自台北休旅車，車上2對夫婦姊妹檔與丈夫共4人，昨天下午3點到開車上國三中埔交流導，回台北途中，因導航開到嘉143線迷路，滑落邊坡2、30公尺，消防局出動大批人車搶救。
68歲賴姓駕駛脫困，頭痛、胸痛，酒測值零，65歲邱姓女乘客全身多處擦傷。另名65歲邱姓乘客獲救時昏迷，65歲林姓男乘客遭樹幹倒壓；消防局說，林姓及邱姓乘客夫妻，兩人被救出都無生命跡象送嘉基，醫院說，經急救後2人不治。
警方說，數位時代，幾乎人手一支智慧手機，或用轎車導航機，無論駕車或騎車，對導航依賴越來越大，但太依賴導航，常出現迷途「坑人」事件；2年前，警方接連接獲重機騎士迷航山區，轎車駕駛人相信導航，受困水庫底意外，所幸及時報警獲救，有驚無險。
如何避免被導航「坑」？警方說，對導航地圖不要過分依賴，所謂「路在口上」，要懂得有禮貌地問路，才不至於深陷迷途；及時更新車上及手機導航地圖；GPS衛星會受天氣雲層、霧霾天氣等天氣的影響，導致導航儀無法搜到，惡劣天氣使用要注意，總之多問路，不要過分依賴導航，這樣才能避免被導航所坑。
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