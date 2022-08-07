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大甲警分局送辛苦的警察爸爸禮物 親子、兄弟檔一起領
明天是父親節，許多警察身兼父職，工作24小時不停歇，台中大甲警分局在父親節前夕，送給分局內184位已當父親的警察們8結蛋捲禮盒，「巴結父親」，祝福他們父親節快樂，警察父子檔、父女檔、兄弟檔及最年輕警察爸爸代表受獎。
警察機關員警以男性居多，許多員警也身兼父親角色，除擔任維護社會安全秩序的中堅成員，更是家庭的重要支柱，「爸爸」多半默默付出，該節日在機關很少受到重視。
大甲警分局長吳燕山和大甲警友辦事處主任陳勝堅，為了向警察爸爸致敬，準備8結蛋捲禮盒附上一張「給辛苦的老爸一個8結」禮卡，送給全分局的警察爸爸，在送禮活動中的員警們，可獲得一款精心設計的「大甲分局專屬馬克杯」。
活動中還邀請分局警察父子、父女檔、兄弟檔及最年輕警察爸爸代表受獎，親子關係於同一職場服務是難得機緣，彼此間未產生不同世代的隔閡，反而對工作有更多的共識，進而經驗分享及傳承，二位警察爸爸分別勉勵女兒、兒子要多向單位的學長姐努力學習，增進專業知能。
大甲警分局長吳燕山表示，警察同仁平時需日夜輪班，而且肩負維護社會治安使命，各項勤、業務繁重，工作備極辛勞，很少有時間陪伴家人，父親節當天仍有許多同仁犧牲與家人共度佳節的機會，在崗位上戮力從公，因此特別挑選這有涵義的禮盒慰勞同仁，向辛苦的警察爸爸們致上最高的感恩與敬意。
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