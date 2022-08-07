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帥哥甜言蜜語騙很大 正妹以為遇上真愛險遭詐

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南27歲陳姓女子在交友社群軟體上認識自稱擔任男模特兒暱稱為「楊楊」男子，他以甜言蜜語打動陳女，她為了能跟心儀的男模見面吃飯看電影，誤信話術，到超商購買2萬元遊戲點數，店員驚覺遭到詐騙報警處理後，陳恍然大悟果斷刪除交友社群軟體，成功保住積蓄。

「有年輕女生遭到詐騙！」市警二分局海安派出所昨天下午5點接獲超商報案，警員黃順發、宋冠勳趕抵超商後，超商店員向警員表示，有女子頭戴鴨舌帽購買了2萬元遊戲點數剛朝康樂街與中正路口方向離開，懷疑她遭到詐騙。

黃、宋主動關心，了解事件始末，陳才娓娓道出透過交友社群軟體認識暱稱「楊楊」男子，對方自稱擔任男模特兒，並在交友軟體聊天大頭照上貼出帥氣的照片，讓她心儀不已。

男模以一起見面吃飯看電影為由，希望陳能購買2萬元遊戲點數，公司經理才能讓他請假見面。陳信以為真，來到康樂街的超商購買2萬元點數。警員告知她這是「假交友」的詐騙老梗，她大夢初醒，隨即將交友軟體刪除，保住辛苦工作積蓄。

台南市警二分局提醒，網路交友陷阱多，凡涉及購買點數、匯款或提交保證金，務必提高警覺，別被花言巧語沖昏頭，有任何疑問可撥打165、110或是到鄰近派出所詢問，千萬不要聽信詐騙集團指示，才能避免損失風險。

台南市警二分局警員，及時勸阻女子免遭電信交友詐騙。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局警員，及時勸阻女子免遭電信交友詐騙。記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用交友軟體，誘騙女子購買遊戲點數行騙。記者黃宣翰／翻攝
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