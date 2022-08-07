快訊

高雄台積電預定地為何「積水」不退？ 專家說話了

搶救畫面曝光 葫蘆谷山洪暴發驚魂11人脫困6人躲山壁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠點子國際發明設計競賽 台南市消防團隊勇奪5大獎

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

2022年第四屆綠點子國際發明暨設計競賽，在台南嘉南藥理科技大學舉行，台南市消防局研發團隊首次參加，囊括2鈦金、2金牌及1銀牌5大獎項。

台南市消防局第六大隊大隊長邱淵明、中信金融管理學院、空軍航空技術學院及消防員楊雅雯等，共推出5件作品，全都獲獎。競賽於8月4日至5日在嘉南藥理科技大學舉行。

獲獎依序為「二氧化碳吸收裝置於車輛廢氣回收之應用」、「新型便攜式熱防護消防救援無線電套」榮獲最高榮譽鈦金獎。「救災車輛用外接式電源整合系統」，「繫留無人機之消防救災應用」榮獲金獎。「長距離水質檢測無人機」榮獲銀獎。

邱淵明說，其中「新型便攜式熱防護消防救援無線電套」透過產官合作研發無線電專用袋，外層耐燃、內層防水材質，並以魔鬼沾方便包覆設計，無論任何無線電尺寸皆可放置，背面魔鬼氈可掛置於空氣呼吸器背架上， 求救改為側躺即可調整天線朝上，增加通訊功率品質。

消防局長李明峯表示，市政府鼓勵消防人員運用現有的資源改裝研發與應用，未來持續讓更多優秀消防人員積極投入創新研發工作，減少消防人員發生意外。

市長黃偉哲說，消防局的5件參賽作品，不僅提高消防人員自身救災安全，更提升整體救災效益，保障市民生命財產安全，也造福全國消防人員。

台南市消防局以「新型便攜式熱防護消防救援無線電套」榮獲綠點子國際發明暨設計競賽鈦金獎。記者黃宣翰／翻攝
台南市消防局以「新型便攜式熱防護消防救援無線電套」榮獲綠點子國際發明暨設計競賽鈦金獎。記者黃宣翰／翻攝
2022年第四屆綠點子國際發明暨設計競賽，台南市消防局研發團隊囊括2鈦金、2金牌及1銀牌5大獎項。記者黃宣翰／翻攝
2022年第四屆綠點子國際發明暨設計競賽，台南市消防局研發團隊囊括2鈦金、2金牌及1銀牌5大獎項。記者黃宣翰／翻攝

延伸閱讀

嘉義縣車輛翻落邊坡 2死2輕傷

消防知識向下紮根 新北208名兒童齊聚「消防夏令營」

猴硐火車站傳意外 男子疑尋短跳軌遭太魯閣號撞擊身亡

張善政明首度同框邱奕勝、呂玉玲 發言人團隊先拜碼頭

相關新聞

葫蘆谷午後山洪暴發17人團體待援 嘉縣消防局搶救

嘉義縣番路鄉草山村葫蘆峽谷滑水道，消防局下午5點多獲報，有個17人組成團體因午後雷雨，溪谷山洪暴發受困，消防局出動大批消...

影／台中機車騎士闖紅燈 路口撞上轎車喪命

台中市太平區中山路與環中路口，下午1時44分發生機車與轎車的碰撞事故；黃姓機車騎士碰撞後送醫不治，警方正就事故發生原因進...

起重機作業工人疑高空中拿掉掛勾 墜落十多公尺死亡

台中港區一家公司廠房內昨天下午進行橋式起重機安裝作業時，一名44歲工人在6公尺高的高空要移動時，疑因移動式起重機傾斜倒向橋式起重機，他要逃生時拿掉身上掛勾，不慎墜落地面，送醫急救不治...

頭城外海遊艇翻覆多人落海 海巡出動12人全救起

宜蘭縣頭城外海今天發生船隻翻覆意外，1艘遊艇在大溪漁港外海約3浬處翻覆，船上12人落海。海巡署岸巡單位下午2點47分獲報後，立即指揮蘇澳海巡隊出動巡邏艇、協調漁船前往救援...

【重磅快評】柬埔寨拐賣激增 蔡政府難洗刷詐騙之島

疫情期間國人受騙赴柬埔寨、緬甸打工現象激增，引起監委葉大華、紀惠容的注意，指有人蛇詐騙集團或仲介公司刊登高薪聘請海外賭場...

葫蘆谷山洪暴發驚魂 消防人員3小時搶救受困17人脫險

嘉義縣番路鄉草山村葫蘆峽谷，昨天下午有2個團體共17人，因午後雷雨，溪谷山洪暴發受困，消防局出動大批消防人員搶救，經近2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。