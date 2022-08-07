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綠點子國際發明設計競賽 台南市消防團隊勇奪5大獎
2022年第四屆綠點子國際發明暨設計競賽，在台南嘉南藥理科技大學舉行，台南市消防局研發團隊首次參加，囊括2鈦金、2金牌及1銀牌5大獎項。
台南市消防局第六大隊大隊長邱淵明、中信金融管理學院、空軍航空技術學院及消防員楊雅雯等，共推出5件作品，全都獲獎。競賽於8月4日至5日在嘉南藥理科技大學舉行。
獲獎依序為「二氧化碳吸收裝置於車輛廢氣回收之應用」、「新型便攜式熱防護消防救援無線電套」榮獲最高榮譽鈦金獎。「救災車輛用外接式電源整合系統」，「繫留無人機之消防救災應用」榮獲金獎。「長距離水質檢測無人機」榮獲銀獎。
邱淵明說，其中「新型便攜式熱防護消防救援無線電套」透過產官合作研發無線電專用袋，外層耐燃、內層防水材質，並以魔鬼沾方便包覆設計，無論任何無線電尺寸皆可放置，背面魔鬼氈可掛置於空氣呼吸器背架上， 求救改為側躺即可調整天線朝上，增加通訊功率品質。
消防局長李明峯表示，市政府鼓勵消防人員運用現有的資源改裝研發與應用，未來持續讓更多優秀消防人員積極投入創新研發工作，減少消防人員發生意外。
市長黃偉哲說，消防局的5件參賽作品，不僅提高消防人員自身救災安全，更提升整體救災效益，保障市民生命財產安全，也造福全國消防人員。
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