高雄男不滿女友和人曖昧 打翻醋桶殺傷情敵雙雙掛彩

高雄市謝姓男子不滿闕姓男子常找廖姓女友聊天，懷疑2人有曖昧情愫，昨晚見闕男又上門找女友，一言不合下，順手拿起牛排刀割傷闕男左臂，衝突中，謝被闕推倒在地，頭撞傷，廖女聞打鬥聲查看，驚見2男雙雙掛彩，急打119求救，幸送醫均無生命危險。

警方調查，30歲的謝姓男子和26歲的廖姓女友住在鼓山區柴山一帶，謝男因不滿52歲的闕姓男子經常找女友聊天，懷疑闕男想追女友，醋勁大發。

昨天晚上9時9分許，闕男又前往找廖女，引起謝男不滿，雙方起口角衝突，謝男憤而順手拿起桌上的牛排刀，割傷闕男的左手臂，闕男反抗，推了謝男一把，導致謝摔倒撞傷頭部。

當時人在房內的廖女聽到打架聲，外出查看，發現男友和闕男雙雙受傷，嚇得趕緊通報119，救護員將受傷的闕、謝2人送醫治療。