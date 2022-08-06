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嘉義縣車輛翻落邊坡 2死2輕傷

中央社／ 嘉義縣6日電

一台車翻落山坡，嘉義縣消防局動員大批人力搶救。圖／民眾提供
一台車翻落山坡，嘉義縣消防局動員大批人力搶救。圖／民眾提供
嘉義縣大埔鄉143線道路距台3線約2公里路段，今天下午發生車禍，一台車翻落山坡，消防局動員大批人力搶救，到晚間陸續將車上受困人員救出送醫，2人不治2輕傷，事故原因調查中。

嘉義縣消防局發布新聞訊息表示，今天下午3時24分接獲報案，一輛車子翻落大埔鄉143線道路20、30公尺深邊坡，車內有4人，馬上派遣各式車輛9部（消防車5輛、救護車4輛），消防人員18名，前往救援。

消防局表示，68歲賴姓男駕駛事故發生時自行從車內脫困，全身多處擦傷、頭暈及胸痛情形，由救護車送往嘉義聖馬爾定醫院。由於車禍現場為陡峭邊坡救援困難，直至晚間8時許，消防人員才將車上3人全部救出送醫。

消防局說，這3人分別是62歲邱女全身多處擦傷、意識清楚，送聖馬爾定醫院；林姓（男，65歲）和邱姓（女，65歲）為夫妻，兩人被救出時都無生命跡象送往嘉義基督教醫院，醫院表示，經急救後兩人都沒救活。事故原因警方調查中。

嘉義

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