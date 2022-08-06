快訊

颱風最快明天生成 今持續晴朗炎熱午後雨

消防知識向下紮根 新北208名兒童齊聚「消防夏令營」

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

由新北市消防局第三救災救護大隊所舉辦的「小小學童消防夏令營活動」，今天上午吸引208名國小學童，齊聚蘆洲國民中學，由吉祥物「犀牛哥」融入防災遊戲和情境模擬道具，讓在場學童學習各項防災、防溺知識。

新北市消防局第三救災救護消防大隊表示，今年在蘆洲國民中學辦理兒童消防夏令營，由吉祥物「犀牛哥」融入防災遊戲和情境模擬道具，為208名國小學童宣導防災、防溺知識，同時讓在場學童，坐上地震體驗車，以近距離方式學習自救逃生等緊急應變處置要領。

此外，現場消防人員，則利用情境模擬道具，安排5「犀」消防闖關活動，分別是「犀」利特搜隊、「犀」望有保庇、「犀」水要安全、「犀」手Fun一夏、「犀」利智慧王，結合宣導教具操作、體驗救災橫渡、消防體能訓練、暑期必備防溺宣導等，讓學童們於安全的環境中體驗身處濃煙的感覺，瞭解低姿勢、沿牆面避難逃生的要領。

今天上午，新北市消防局第三救災救護大隊舉辦「小小學童消防夏令營活動」吸引208名學童到場參加。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，新北市消防局第三救災救護大隊舉辦「小小學童消防夏令營活動」吸引208名學童到場參加。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，新北市消防局第三救災救護大隊舉辦「小小學童消防夏令營活動」吸引208名學童到場參加。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，新北市消防局第三救災救護大隊舉辦「小小學童消防夏令營活動」吸引208名學童到場參加。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，新北市消防局第三救災救護大隊舉辦「小小學童消防夏令營活動」吸引208名學童到場參加。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，新北市消防局第三救災救護大隊舉辦「小小學童消防夏令營活動」吸引208名學童到場參加。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，新北市消防局第三救災救護大隊舉辦「小小學童消防夏令營活動」吸引208名學童到場參加。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，新北市消防局第三救災救護大隊舉辦「小小學童消防夏令營活動」吸引208名學童到場參加。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，新北市消防局第三救災救護大隊舉辦「小小學童消防夏令營活動」吸引208名學童到場參加。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，新北市消防局第三救災救護大隊舉辦「小小學童消防夏令營活動」吸引208名學童到場參加。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，新北市消防局第三救災救護大隊舉辦「小小學童消防夏令營活動」吸引208名學童到場參加。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，新北市消防局第三救災救護大隊舉辦「小小學童消防夏令營活動」吸引208名學童到場參加。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，新北市消防局第三救災救護大隊舉辦「小小學童消防夏令營活動」吸引208名學童到場參加。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，新北市消防局第三救災救護大隊舉辦「小小學童消防夏令營活動」吸引208名學童到場參加。記者曾伯愷／翻攝

小學 夏令營

延伸閱讀

新北雲林同鄉會藍綠拚場 侯友宜與林佳龍行程巧妙避開

母親現身支持 林佳龍驚訝：到現場才知媽媽來

蘇貞昌視察新北遭批造勢 林佳龍：有做事才有辦法視察

66國萬名執法人員競賽 警消運動會台灣奪44金28銀24銅

相關新聞

屏東輕航機墜毀 教練父子身亡

屏東驚傳輕航機墜機事故。一名輕航機教練利用周末帶著兒子體驗飛行，未料釀成悲劇，警消獲報在隘寮溪河床發現輕航機起火燃燒，火...

高雄男不滿女友和人曖昧 打翻醋桶殺傷情敵雙雙掛彩

高雄市謝姓男子不滿闕姓男子常找廖姓女友聊天，懷疑2人有曖昧情愫，昨晚見闕男又上門找女友，一言不合下，順手拿起牛排刀割傷闕...

煞車壞了 汽車撞死等紅燈騎士

台北市楊姓男子昨天開車載妻子返回台中大里娘家，行經大里國中路、國光路口時暴衝，撞飛二名在路口停等紅燈的騎士，其中剛從大學...

嘉義縣車輛翻落邊坡 2死2輕傷

嘉義縣大埔鄉143線道路距台3線約2公里路段，今天下午發生車禍，一台車翻落山坡，消防局動員大批人力搶救，到晚間陸續將車上...

山區遇雨 休旅車滑坡2人命危

昨天下午一輛休旅車行經台三線往大埔鄉南寮方向一四三縣道，疑導航迷航又逢大雨，不慎滑落三十公尺深邊坡，駕駛脫困報案，消防局...

廣角鏡／世界警消運動會 鐵人警花奪7金

第十九屆世界警察消防運動會，上個月底在荷蘭鹿特丹舉辦，六十六國參賽，台灣選出廿六名警消人員出賽，獲得四十四金、二十八銀、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。