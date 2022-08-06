消防知識向下紮根 新北208名兒童齊聚「消防夏令營」

由新北市消防局第三救災救護大隊所舉辦的「小小學童消防夏令營活動」，今天上午吸引208名國小學童，齊聚蘆洲國民中學，由吉祥物「犀牛哥」融入防災遊戲和情境模擬道具，讓在場學童學習各項防災、防溺知識。

新北市消防局第三救災救護消防大隊表示，今年在蘆洲國民中學辦理兒童消防夏令營，由吉祥物「犀牛哥」融入防災遊戲和情境模擬道具，為208名國小學童宣導防災、防溺知識，同時讓在場學童，坐上地震體驗車，以近距離方式學習自救逃生等緊急應變處置要領。