消防知識向下紮根 新北208名兒童齊聚「消防夏令營」
由新北市消防局第三救災救護大隊所舉辦的「小小學童消防夏令營活動」，今天上午吸引208名國小學童，齊聚蘆洲國民中學，由吉祥物「犀牛哥」融入防災遊戲和情境模擬道具，讓在場學童學習各項防災、防溺知識。
新北市消防局第三救災救護消防大隊表示，今年在蘆洲國民中學辦理兒童消防夏令營，由吉祥物「犀牛哥」融入防災遊戲和情境模擬道具，為208名國小學童宣導防災、防溺知識，同時讓在場學童，坐上地震體驗車，以近距離方式學習自救逃生等緊急應變處置要領。
此外，現場消防人員，則利用情境模擬道具，安排5「犀」消防闖關活動，分別是「犀」利特搜隊、「犀」望有保庇、「犀」水要安全、「犀」手Fun一夏、「犀」利智慧王，結合宣導教具操作、體驗救災橫渡、消防體能訓練、暑期必備防溺宣導等，讓學童們於安全的環境中體驗身處濃煙的感覺，瞭解低姿勢、沿牆面避難逃生的要領。
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