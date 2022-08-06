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影／越籍男持光觀簽證逃逸4年 敗在一個Moment遭逮
越南籍杜姓男子，4年前持光觀簽證來台卻逾期未歸，4年來杜男四處打零工維生。日前他無照騎車，經過新北市淡水區水源街被巡邏警看見，正欲攔下盤查，杜男加快油門逃去，雙方追逐近1公里，杜男棄車遭警尾追後壓制帶回偵辦，警詢後依入出國及移民法移送移民署收容。
據了解，越南籍杜姓男子（43歲）2018年9月持光觀簽證抵台，14天後卻逾期居留人間蒸發。4年來杜男靠著越南籍友人支援，流竄於北部地區以打零工維生，近來則轉職做清潔工作。
上個月（7月）31日下午4時45分左右，杜男無照騎車，他經過新北市水源街2段177巷內，看見中山路派出所石姓員警巡邏經過，一時心虛眼神飄移，慌張地將車臨停一旁，還不時壓低頭，斜眼瞄著石員騎車經過。
杜男詭異動作，讓石姓員警覺得怪異，騎車折返準備上前盤查。此時，杜男見狀加快油門往前飆騎，石員尾後追逐900多公尺，直到淡水區大忠街65號前，杜男棄車往黃昏市場內逃去，最後警民聯手將杜男壓制，經查原來是杜男逾期未歸，怕遭警遣返，才會心虛逃跑，當場帶回偵辦，警詢後依入出國及移民法移送移民署收容。
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