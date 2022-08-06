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猴硐火車站傳意外 男子疑尋短跳軌遭太魯閣號撞擊身亡

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市陳姓男子今晚在新北市瑞芳猴硐火車站，在太魯閣號進站時疑跳軌尋短，被火車撞擊後受困車廂下方。消防人員救出時已無呼吸心跳，施予心肺復甦術並送醫，醫師急救後宣告不治。事故原因由鐵路警察調查中。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今晚近8點接獲報案，猴硐火車站有人遭火車撞擊。消防人員到場後，發現20多歲陳姓男子已無呼吸心跳，予以急救並送醫。

據了解，台鐵248車次太魯閣號今晚由樹林站發車，終點站是花蓮，行經猴硐車站時，陳男墜落鐵軌，受困列車下方。陳男經送醫急救，醫師在晚間9點10分宣告死亡。

新北市瑞芳警分局和鐵路警察局台北分局瑞芳派出所到場處理，發現陳男遺留現場的行動電話及就醫診斷書，初步研判陳男為尋短，全案鐵路警察調查。事故發生後，共計有6班次列車受影響。

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陳姓男子疑尋短，今晚在猴硐火車站墜落鐵軌，被火車撞擊後送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子疑尋短，今晚在猴硐火車站墜落鐵軌，被火車撞擊後送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子疑尋短，今晚在猴硐火車站墜落鐵軌，被火車撞擊後送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子疑尋短，今晚在猴硐火車站墜落鐵軌，被火車撞擊後送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子疑尋短，今晚在猴硐火車站墜落鐵軌，被火車撞擊後送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子疑尋短，今晚在猴硐火車站墜落鐵軌，被火車撞擊後送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子疑尋短，今晚在猴硐火車站墜落鐵軌，被火車撞擊後送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子疑尋短，今晚在猴硐火車站墜落鐵軌，被火車撞擊後送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝

警察 瑞芳 猴硐 太魯閣

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