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空軍上士欠數百萬債高雄墜樓身亡 鄰居指他生前步伐沉重

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市三民區昨傍晚發生一起墜樓意外，29歲曾姓男子突從住家高處墜樓，摔落鼎山街上，雖送醫搶救仍不治；據了解，曾男為空軍上士，生前曾積欠卡債、銀行債達數百萬元，鄰居指生前步伐沉重走上樓，檢警今相驗，因家屬無異議，交由家屬處理後事。

據悉，在空中擔任資訊上士士官長的曾姓男子，昨天傍晚5時20分許，從鼎山街住處大樓高處墜樓，摔落至人來車往的鬧街上，引起過往民眾一陣驚呼，警消獲報趕抵現場。

當時曾男摔落大街上，頭破血流，已無意識，雖經送醫搶救，仍宣告不治；警方調查，曾男墜樓處的高樓頂樓並無打鬥痕跡，家中有數張銀行催繳及法院支付命令的單據，疑欠下數百萬的債務

鄰居透露，昨傍晚曾看到獨自走樓梯上樓，臉色不好看，腳步看來很沉重，沒想到會發生憾事。

檢警今天相驗曾男遺體，死因為頭顱破裂，家屬對死因無異議，檢警交遺體交由家屬辦理後事事宜。

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曾姓空軍上士昨傍晚從高雄住處墜樓，救護人員趕抵將他送醫急救，仍宣告不治。圖／讀者提供
曾姓空軍上士昨傍晚從高雄住處墜樓，救護人員趕抵將他送醫急救，仍宣告不治。圖／讀者提供
在空軍擔任上士的曾姓男子疑積欠數百萬債務，昨傍晚從高雄住處墜樓，送醫搶救仍不治。圖／讀者提供
在空軍擔任上士的曾姓男子疑積欠數百萬債務，昨傍晚從高雄住處墜樓，送醫搶救仍不治。圖／讀者提供

空軍 士官長 債務

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