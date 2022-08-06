泰山8旬翁失蹤11天 今陳屍離家五公里山坡下

新北市泰山區一名王姓老翁，上個月26日獨自搭計程車外出便失去音訊，家人報警協尋11天。但遺憾的是，今天下午近4時許，王姓老翁被人發現墜落在離家5公里外的南泰路山坡下，明顯現場死亡無需就醫，死者身上並無外力介入傷口，家屬沒有疑義，後續將報請刑事相驗，釐清確切死因。

據了解，死者王姓老翁（82歲），上個月（7月）26日下午3時許，他沒帶手機，獨自從新北市泰山區住處外出，在仁武路附近搭乘一輛計程車，隨後抵達南泰路與南林路口下車，便失去音訊，當天王翁家人四處找尋未果，趕緊向轄區警通報協尋。

11天來警方、家屬仍遍尋不到王姓老翁下落，令人遺憾的是，今天下午3時42分左右，王姓老翁被人發現，墜落在泰山區南泰路一處山坡下。

警、消獲報派員趕抵，經檢視王姓老翁身體沒有外力介入傷口，現場已明顯死亡無需送醫。研判可能是自行摔落山坡致死，目前家屬已確認王姓老翁身分，對於死因沒有疑義，後續警方將報請檢察官相驗，以釐清確切死因。