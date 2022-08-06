鶯歌砂石車輾斃機車騎士 肇因疑右轉視線死角釀禍

新北市賴姓男子，今天下午駕駛一輛砂石車，行經中山路準備右轉大湖路口，疑因視線死角擦撞同行一輛機車，導致徐姓騎士連人帶車遭砂石車輾斃。警消獲報派員趕抵，徐男已明顯死亡，賴姓男子沒有酒駕，確切肇事原因有待警方調查釐清。

據了解，賴姓砂石車司機（42歲），今天下午2時許，駕駛砂石車行經新北市鶯歌區中山路，準備要右轉行經大湖路口時，卻不慎擦撞同行的徐姓騎士（39歲）導致徐男連人帶車遭撞捲入車頭下，當場遭輾破頭腦漿四溢。