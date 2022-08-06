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鶯歌砂石車輾斃機車騎士 肇因疑右轉視線死角釀禍

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市賴姓男子，今天下午駕駛一輛砂石車，行經中山路準備右轉大湖路口，疑因視線死角擦撞同行一輛機車，導致徐姓騎士連人帶車遭砂石車輾斃。警消獲報派員趕抵，徐男已明顯死亡，賴姓男子沒有酒駕，確切肇事原因有待警方調查釐清。

據了解，賴姓砂石車司機（42歲），今天下午2時許，駕駛砂石車行經新北市鶯歌區中山路，準備要右轉行經大湖路口時，卻不慎擦撞同行的徐姓騎士（39歲）導致徐男連人帶車遭撞捲入車頭下，當場遭輾破頭腦漿四溢。

新北市消防局獲報派員趕抵現場，經檢視徐男已明顯死亡無須送醫，事後警方對肇事賴男酒測，沒有酒精反應，但仍將賴男帶回依過失致死罪嫌送辦，至於確切肇事原因及責任屬，則待警方調查後釐清。

新北市鶯歌區中山路與大湖路口，今天下午2時許發生死亡車禍，砂石車司機依過失致死罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區中山路與大湖路口，今天下午2時許發生死亡車禍，砂石車司機依過失致死罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區中山路與大湖路口，今天下午2時許發生死亡車禍，砂石車司機依過失致死罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區中山路與大湖路口，今天下午2時許發生死亡車禍，砂石車司機依過失致死罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝

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