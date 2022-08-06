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與友同赴花蓮石門海域自由潛水 男子溺水送醫不治
花蓮縣黃姓男子今天與3名友人一同到豐濱鄉石門海域自由潛水，中午11時許同行友人都上岸，卻遲遲不見黃蹤影，海巡署第一二岸巡隊接獲通報前往搜尋，一個多小時後找到黃男，在海面上載沉載浮，已無呼吸心跳，將他救起送醫，因傷重仍告不治。
47歲黃姓男子是當地人，上午7時許與3名友人一同到台11線南下61公里處前方海域，未著重裝，穿著防寒衣、面罩、呼吸管、蛙鞋等器材下海自由潛水。
海巡署第九巡防區上午11時接獲鳳林警分局豐濱分駐所轉來通報，報案人指黃男的同行3名友人上岸許久，但黃男不見人影，懷疑發生不測，請求搜救。
第一二岸巡隊石梯安檢所及第一（新社）機動巡邏站人員趕往搜尋，並由石梯安檢所派出1艇3人攜帶救生器材出艇搜救，搜尋一個多小時，中午12時35分在楓港橋北端前方約100公尺海域，見黃男在海面漂浮，失去呼吸心跳，已無意識，立即救起載回石梯漁港，由豐濱消防分隊後送就醫，但因傷重仍告不治。
第一二岸巡隊表示，今天天氣不錯，海面風平浪靜，為何發生溺水事故，將由司法小組調查釐清。也提醒，花蓮沿岸的北埔、七星潭、花蓮漁港、鹽寮漁港、石梯漁港等5處安檢所，都有提供免費救生衣，歡迎要從事水域遊憩活動的民眾借用，加強自身安全防護；若在岸際發現有任何需要救助情事，可撥打「118」免費報案電話通報。
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