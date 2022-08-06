與友同赴花蓮石門海域自由潛水 男子溺水送醫不治

花蓮縣黃姓男子今天與3名友人一同到豐濱鄉石門海域自由潛水，中午11時許同行友人都上岸，卻遲遲不見黃蹤影，海巡署第一二岸巡隊接獲通報前往搜尋，一個多小時後找到黃男，在海面上載沉載浮，已無呼吸心跳，將他救起送醫，因傷重仍告不治。

47歲黃姓男子是當地人，上午7時許與3名友人一同到台11線南下61公里處前方海域，未著重裝，穿著防寒衣、面罩、呼吸管、蛙鞋等器材下海自由潛水。

海巡署第九巡防區上午11時接獲鳳林警分局豐濱分駐所轉來通報，報案人指黃男的同行3名友人上岸許久，但黃男不見人影，懷疑發生不測，請求搜救。

第一二岸巡隊石梯安檢所及第一（新社）機動巡邏站人員趕往搜尋，並由石梯安檢所派出1艇3人攜帶救生器材出艇搜救，搜尋一個多小時，中午12時35分在楓港橋北端前方約100公尺海域，見黃男在海面漂浮，失去呼吸心跳，已無意識，立即救起載回石梯漁港，由豐濱消防分隊後送就醫，但因傷重仍告不治。