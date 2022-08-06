快訊

颱風最快明天生成 今持續晴朗炎熱午後雨

彰化消防小尖兵闖關 收穫滿滿還要再參加

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

受到COVID-19疫情延後舉辦的2022消防小尖兵闖關趣，在小朋友引頸期待下終於登場，彰化縣消防局第三大隊今天在埔心國小，分成四組教導救災技能，小朋友逐一上場練習，覺得有趣又害怕做不好，順利過關後信心滿滿，都說「以後有機會還要參加」。

今天消防小尖兵闖關趣原有78名學童報名，有一名學童陪哥哥報到後也要參加，臨時報名，使得學員增至79人。闖關遊戲兩組在校園，兩組在禮堂，因天氣炎熱，埔心國小禮堂開冷氣，消防局第三大隊大隊長詹江洲致贈感謝狀給校長廖松圳，提供良好場地舉辦消防宣導教育活動，增進小朋友和家長的防火救災知能；詹江洲說，希望小朋友和家長都帶回相關防火防災知識，保護自己也幫助別人。

在校園的兩組分別是「滅火勇戰士」及「救溺小英雄」。為了安全起見，「滅火勇戰士」打開滅火器噴化學藥劑的滅火器改裝無害液體，滅火目標改為火焰標示牌，小朋友練習打開滅火器和瞄準目標滅火，全部命中目標，很有成就感。

「救溺小英雄」河川急流救難無法到海流實地操練，改為情境模擬，消防隊員教完戲水安全順口溜「叫、叫、伸、拋、划」，假裝落水呼救，「岸上」隊員先後示範拋繩、乘坐浮具救起溺水者，換小朋友上場，沒拋準或陸上行舟動不了浮具「凸槌時」小朋友忍不住哈哈笑，加深練習的印象。

禮堂內的兩組「平安守門員」、「救護急先鋒」。平安守門員讓小朋友各自穿戴消防衣物並了解火場逃生難原則，假裝身上著火，利用背上火焰造型魔鬼氈「停、躺、滾」三步驟從火場逃生。「救護急先鋒」教導CPR心肺復甦術和AEC使用時機與操作方法，因按壓心肺需要力氣，小朋友壓完都說「好累，消防員哥哥很辛苦。」

「剛開始害怕和緊張，怕自己做不好。」高年級的徐姓、江姓小朋友都表示，經過消防員與秀和慈善基金會大哥哥、大姊姊指導，學會操作滅火器、拋繩救溺、心肺復甦術，不是想像中那麼難，大家很順利闖關，覺得不虛此行。

2022消防小尖兵闖關趣，小朋友練習心肺復甦術。記者簡慧珍／攝影
2022消防小尖兵闖關趣，小朋友練習心肺復甦術。記者簡慧珍／攝影
2022消防小尖兵闖關趣，小朋友練習使用滅火器撲滅起火點。記者簡慧珍／攝影
2022消防小尖兵闖關趣，小朋友練習使用滅火器撲滅起火點。記者簡慧珍／攝影
彰化縣消防局第三大隊大隊長詹江洲頒發感謝狀給埔心國小校長廖松圳。記者簡慧珍／攝影
彰化縣消防局第三大隊大隊長詹江洲頒發感謝狀給埔心國小校長廖松圳。記者簡慧珍／攝影

消防員

延伸閱讀

彰化升格夢碎誰之過？藍綠縣長參選人互指對方要負責

海空步道太普遍 彰化芳苑兩社區為保安林發起命名

省道慢車道限速40K開55被照 彰化警方狂拍紅單被批「釣魚執法」

攻人口流失、沒發展 黃秀芳：彰化換人主政氣氛形成

相關新聞

屏東輕航機墜毀 教練父子身亡

屏東驚傳輕航機墜機事故。一名輕航機教練利用周末帶著兒子體驗飛行，未料釀成悲劇，警消獲報在隘寮溪河床發現輕航機起火燃燒，火...

高雄男不滿女友和人曖昧 打翻醋桶殺傷情敵雙雙掛彩

高雄市謝姓男子不滿闕姓男子常找廖姓女友聊天，懷疑2人有曖昧情愫，昨晚見闕男又上門找女友，一言不合下，順手拿起牛排刀割傷闕...

煞車壞了 汽車撞死等紅燈騎士

台北市楊姓男子昨天開車載妻子返回台中大里娘家，行經大里國中路、國光路口時暴衝，撞飛二名在路口停等紅燈的騎士，其中剛從大學...

嘉義縣車輛翻落邊坡 2死2輕傷

嘉義縣大埔鄉143線道路距台3線約2公里路段，今天下午發生車禍，一台車翻落山坡，消防局動員大批人力搶救，到晚間陸續將車上...

山區遇雨 休旅車滑坡2人命危

昨天下午一輛休旅車行經台三線往大埔鄉南寮方向一四三縣道，疑導航迷航又逢大雨，不慎滑落三十公尺深邊坡，駕駛脫困報案，消防局...

廣角鏡／世界警消運動會 鐵人警花奪7金

第十九屆世界警察消防運動會，上個月底在荷蘭鹿特丹舉辦，六十六國參賽，台灣選出廿六名警消人員出賽，獲得四十四金、二十八銀、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。