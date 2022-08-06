彰化消防小尖兵闖關 收穫滿滿還要再參加

受到COVID-19疫情延後舉辦的2022消防小尖兵闖關趣，在小朋友引頸期待下終於登場，彰化縣消防局第三大隊今天在埔心國小，分成四組教導救災技能，小朋友逐一上場練習，覺得有趣又害怕做不好，順利過關後信心滿滿，都說「以後有機會還要參加」。

今天消防小尖兵闖關趣原有78名學童報名，有一名學童陪哥哥報到後也要參加，臨時報名，使得學員增至79人。闖關遊戲兩組在校園，兩組在禮堂，因天氣炎熱，埔心國小禮堂開冷氣，消防局第三大隊大隊長詹江洲致贈感謝狀給校長廖松圳，提供良好場地舉辦消防宣導教育活動，增進小朋友和家長的防火救災知能；詹江洲說，希望小朋友和家長都帶回相關防火防災知識，保護自己也幫助別人。

在校園的兩組分別是「滅火勇戰士」及「救溺小英雄」。為了安全起見，「滅火勇戰士」打開滅火器噴化學藥劑的滅火器改裝無害液體，滅火目標改為火焰標示牌，小朋友練習打開滅火器和瞄準目標滅火，全部命中目標，很有成就感。

「救溺小英雄」河川急流救難無法到海流實地操練，改為情境模擬，消防隊員教完戲水安全順口溜「叫、叫、伸、拋、划」，假裝落水呼救，「岸上」隊員先後示範拋繩、乘坐浮具救起溺水者，換小朋友上場，沒拋準或陸上行舟動不了浮具「凸槌時」小朋友忍不住哈哈笑，加深練習的印象。

禮堂內的兩組「平安守門員」、「救護急先鋒」。平安守門員讓小朋友各自穿戴消防衣物並了解火場逃生難原則，假裝身上著火，利用背上火焰造型魔鬼氈「停、躺、滾」三步驟從火場逃生。「救護急先鋒」教導CPR心肺復甦術和AEC使用時機與操作方法，因按壓心肺需要力氣，小朋友壓完都說「好累，消防員哥哥很辛苦。」