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網曝高雄這公園出現色情狂 穿灰T短褲做不雅動作

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名女網友在PTT發文，指丈夫在鼎美公園停車時，撞見一名身穿灰T、短褲的中年男子在公園內將手伸進褲裡打手槍，當時還有女老師帶學生在現場做活動，原PO提醒出現色情狂籲民眾注意；警方指未接獲報案，但會加強巡邏。

女網友昨在在PTT發文，指當天下午2時30分許，丈夫在鼎美公園附近停車時，見到一名年約40歲的中年男子在公園公然打手槍，原PO指當下她的丈夫盯著男子很久，也未見他收斂，後來男子注意她丈夫在看才停止。

原PO說，當時丈夫轉述公園內還有2位女老師帶學生在做活動，色情狂舉止怪異，身穿灰色穿著灰色短T-Shirt、短褲，提醒經常在公園運動、遛狗或遛小孩的民眾要注意。

由於原PO發文內容強調，丈夫看到色情狂打手槍但未掏出來（指生殖器），貼文一出，有網友質疑，沒掏出來有可能是在抓癢，怎知是公然打手槍；原PO解釋因丈夫是男性，同性別，判斷男子當下是在打手槍，如果不是，也沒必要管這名男子，當下她的丈夫也趨前提醒公園內的女老師要當心。

有網友建議看到色情狂，當下可報警；轄區三民二警分局警方表示，分局及所轄鼎金派出所昨天均未接獲相關或類似內容的報案，網友的貼文指男子舉止怪異，疑似做不雅動作，已責由鼎金所加強鼎美公園周遭巡邏，並針對可疑人士盤查，以遏止色情狂出現。

PTT網友曝高雄三民區鼎美公園出現色情狂，中年男子身穿灰Ｔ、短褲，在公園做出不雅動作，警方指會加強巡邏。圖／取自Google Map
PTT網友曝高雄三民區鼎美公園出現色情狂，中年男子身穿灰Ｔ、短褲，在公園做出不雅動作，警方指會加強巡邏。圖／取自Google Map

性騷擾

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