網曝高雄這公園出現色情狂 穿灰T短褲做不雅動作

高雄市一名女網友在PTT發文，指丈夫在鼎美公園停車時，撞見一名身穿灰T、短褲的中年男子在公園內將手伸進褲裡打手槍，當時還有女老師帶學生在現場做活動，原PO提醒出現色情狂籲民眾注意；警方指未接獲報案，但會加強巡邏。

女網友昨在在PTT發文，指當天下午2時30分許，丈夫在鼎美公園附近停車時，見到一名年約40歲的中年男子在公園公然打手槍，原PO指當下她的丈夫盯著男子很久，也未見他收斂，後來男子注意她丈夫在看才停止。

原PO說，當時丈夫轉述公園內還有2位女老師帶學生在做活動，色情狂舉止怪異，身穿灰色穿著灰色短T-Shirt、短褲，提醒經常在公園運動、遛狗或遛小孩的民眾要注意。

由於原PO發文內容強調，丈夫看到色情狂打手槍但未掏出來（指生殖器），貼文一出，有網友質疑，沒掏出來有可能是在抓癢，怎知是公然打手槍；原PO解釋因丈夫是男性，同性別，判斷男子當下是在打手槍，如果不是，也沒必要管這名男子，當下她的丈夫也趨前提醒公園內的女老師要當心。