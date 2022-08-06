台南偵查小隊長公祭 同仁哭喊「任務完成一路好走」

台南市警第三分局偵查隊小隊長藍峰國，上月24日外出查案時發生交通事故，不幸逝世，今天上午在台南市立殯儀館公祭，台南市長黃偉哲、議長郭信良及各級民代出席致哀，警政署長黃明昭也專程南下，告別式完成後，員警更列隊舉手致敬，哭喊「任務完成一路好走」。

台南市警三分局指出，偵查隊小隊長藍峰國上月24日執行勤務中發生交通事故，不幸逝世，得年57歲。藍出生於屏東縣，1988年從警校畢業，1980年便統調至台南市服務，從警34多年。曾於2007年偵破持槍殺人未遂案，獲記一大功。2014年6月更獲拔擢陞任刑事小隊長，勇於任事，足堪員警表率。

警察局長方仰寧獲悉噩耗後，立即成立治喪委員會擔任主委，同步啟動「警心行動」，延續他為人夫、人父，照顧遺孀及子女遺願。噩耗猝然發生，親友及同事深感痛惜，忘不了他開朗的個性及活潑的笑容。

藍峰國上午10時在台南市立殯葬管理所明德廳舉行公祭，市長黃偉哲、議長郭信良、立法委員林俊憲、陳以信等人出席致哀，警政署長黃明昭也專程南下參加公祭並致贈慰問金，感念鞠躬盡瘁的同仁。