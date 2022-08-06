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台南偵查小隊長公祭 同仁哭喊「任務完成一路好走」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警第三分局偵查隊小隊長藍峰國，上月24日外出查案時發生交通事故，不幸逝世，今天上午在台南市立殯儀館公祭，台南市長黃偉哲、議長郭信良及各級民代出席致哀，警政署長黃明昭也專程南下，告別式完成後，員警更列隊舉手致敬，哭喊「任務完成一路好走」。

台南市警三分局指出，偵查隊小隊長藍峰國上月24日執行勤務中發生交通事故，不幸逝世，得年57歲。藍出生於屏東縣，1988年從警校畢業，1980年便統調至台南市服務，從警34多年。曾於2007年偵破持槍殺人未遂案，獲記一大功。2014年6月更獲拔擢陞任刑事小隊長，勇於任事，足堪員警表率。

警察局長方仰寧獲悉噩耗後，立即成立治喪委員會擔任主委，同步啟動「警心行動」，延續他為人夫、人父，照顧遺孀及子女遺願。噩耗猝然發生，親友及同事深感痛惜，忘不了他開朗的個性及活潑的笑容。

藍峰國上午10時在台南市立殯葬管理所明德廳舉行公祭，市長黃偉哲、議長郭信良、立法委員林俊憲、陳以信等人出席致哀，警政署長黃明昭也專程南下參加公祭並致贈慰問金，感念鞠躬盡瘁的同仁。

第三分局在現場特剪輯追思影片撥放，一起緬懷藍小隊長帶給大家美好的回憶，最後由分局長歐祖明帶領分局全體同仁列隊送最後一程。

台南市警第三分局偵查隊小隊長藍峰國上午在台南市立殯葬管理所明德廳舉行公祭，市長黃偉哲、議長郭信良及各級民代出席致哀。記者邵心杰／翻攝
台南市警第三分局偵查隊小隊長藍峰國上午在台南市立殯葬管理所明德廳舉行公祭，市長黃偉哲、議長郭信良及各級民代出席致哀。記者邵心杰／翻攝
警政署長黃明昭也專程南下參加公祭並致贈慰問金，感念鞠躬盡瘁的同仁。記者邵心杰／翻攝
警政署長黃明昭也專程南下參加公祭並致贈慰問金，感念鞠躬盡瘁的同仁。記者邵心杰／翻攝
台南市警三分局長歐祖明帶領分局全體同仁列隊送最後一程。記者邵心杰／翻攝
台南市警三分局長歐祖明帶領分局全體同仁列隊送最後一程。記者邵心杰／翻攝

黃明昭

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