省道慢車道限速40K開55被照 彰化警方狂拍紅單被批「釣魚執法」

彰化警方在彰化市中山路3段設有機動的三腳架測速器，很多行駛限速40公里的慢車道的汽機車，紛紛收到超速罰單，質疑警方「釣魚執法」。圖／翻攝自彰化人小大事 彰化市中山路3段往台中市方向，最近很多汽機車駕駛人在限速40公里的慢車道，吃上超速罰單，哀鴻遍野，有人還收到兩、三張，質疑是在「釣魚式執法」，建議慢車道放寬速限。公路總局彰化工務段段長陳俊彰說，慢車道速限制定是基於交通安全的特殊考量，駕駛人還是應依照限規定行駛。

彰化市中山路3段往台中市方向，約從大竹排水到大肚橋間的路段兩側設有分隔島，區分快車道及慢車道。在駕駛人印象中，此一路段雖設有一支固定桿測速器，卻未實際拍照，但最近卻有很多駕駛人陸續收到超速罰單，並在網路社群引起熱烈討論。

經了解原因，原來是彰化警方在此一路段機動設置三腳架測速器，在限速70公里的快車道還好，但慢車道的速限只有40公里，加上10公里的寬限值，只要超過50公里就會吃到罰單，不僅機車族被罰，汽車行駛進入慢車道，也要比照40公里限速，超速也一樣照罰。

日前有網友在「彰化人大小事」，表示他在此一路段的慢車道，騎到55公里速度，就被開了超速罰單，提醒駕駛人行經時不要超速。沒想到釣到很多同樣收到罰單的駕駛人，有人說「最近拍的很凶，我女兒也收到兩張，政府真的很缺錢」、「路這麼大條又直，卻限速40，是在釣魚執法嗎？」、「台灣政府是搶錢一族」。

還有網友說，「限速40，不如用牽的就好」、「限速40公里，騎得很痛苦，既累又危險」、「騎腳車都可能會超速」、「要跟政府抗議，是在為交通安全，還是為了稅收 」，但有人認為還是不要超速，「以免跟錢過不去」。

彰化警察分局表示，依道路交通安全規則， 設有快慢車道分隔線的慢車道上，時速不得超過40公里，警方並非刻意選擇此一路段執法，而是依據排定的勤務編排測速，在設置地點前100至300公尺處設有「警52」預告標誌，希望民眾不要超速，以免被罰。

目前，除了彰化市中山路3段設有慢車道外，跨越八卦山的彰化東外環（台74甲線），從彰化市東外環從彰化市彰南路到花壇鄉中山路全長9.2公里，兩側也都設有限速40公里的慢車道，很多汽機駕駛人也都被開超速罰單，質疑速限訂得很離譜。