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昨深夜林口警擴大臨檢 共查獲取締29件刑案交違
為保護學生暑假期間安全，穩定轄內治安。新北市林口警方於昨天（5日）晚上9時許，在林口、泰山兩區治安要點及重要路口，規劃擴大臨、路檢勤務，共查獲、取締29件刑案及交通違規。
警方表示，為穩定轄區治安、交通，保護學生暑期安全及強力取締酒後、危險駕車。林口警方於昨天（5日）晚上9時許，針對林口及泰山地區治安要點及重要路口，執行「全國性取締酒後駕車與擴大臨檢」勤務，
主要係等，經分析評估，規劃區域性擴大臨檢及路檢維安勤務，統合優勢警力實施威力掃蕩，全面掃除犯罪因子，展現警察貫徹打擊犯罪決心。共查獲通緝案1件1人、失聯移工2件2人、告發交通違規16件、通報排氣管改裝噪音車10件，共29件刑案及交通違規。
警方表示，這次因應全國性取締酒後駕車勤務，特別合併規劃區域性擴大臨、路檢，針對重要路口、聯外道路及治安要點等，以臨檢路檢交叉執行方式，強力取締酒後駕車、改管噪音車等違規行為，另以優勢警力清查轄區KTV等治安要點，實施強悍執法，期能穩定治安、交通並保護學生暑期安全，營造更優質的宜居生活環境。
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