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高雄通緝犯駕車遇盤查裝癱瘓 警拋一句話他不演了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市石姓男子駕車違停巷弄，巡邏警網盤查，石男不願表明身分，謊稱身體不適，全身癱瘓無法下車，需緊急就醫；警方覺得有異，脫口問「你是不是被通緝？」石男見演技被識破，才坦承是毒品通緝犯，當場被警方上銬逮捕。

三民一警分局十全派出所員警3日晚上10時許，執行巡邏勤務，發現一輛黑色轎車違停在自由一路巷弄內，於是趨前攔查。

當時坐在駕駛座上的石姓男子（43歲）神色慌張、言詞閃爍，不願表明身分，還向警方謊稱自己因病全身癱瘓、無法下車，需緊急就醫，警方原以為石男真的生病，打算攙扶他下車，並叫救護車前來。

後來發現石男似乎手腳可以動，覺得事有蹊蹺，當下詢問：「你是不是被通緝了？」石堅稱「我有通？誰說的？」警回：「電腦查的」，他見紙包不住火，才表明真實身份，坦承自己是通緝犯。

警方查證確定他是被高雄地檢所發布的毒品通緝犯，當場將他上銬逮捕，解送歸案。

高雄市石姓男子是毒品通緝犯，駕車違停巷弄，警網盤查，他假裝全身癱瘓，結果演技被警方識破。記者石秀華／翻攝
高雄市石姓男子是毒品通緝犯，駕車違停巷弄，警網盤查，他假裝全身癱瘓，結果演技被警方識破。記者石秀華／翻攝
高雄石姓男子遇警盤查，謊稱全身癱瘓無法下車，演技被警識破，查出是通緝犯。記者石秀華／翻攝
高雄石姓男子遇警盤查，謊稱全身癱瘓無法下車，演技被警識破，查出是通緝犯。記者石秀華／翻攝

通緝 違停

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