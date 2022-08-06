男子3個月2次酒駕 家裡2輛賓士車因他都被吊扣牌照

傅姓男子3個月前開賓士轎車，在高雄市警新興分局前自撞道路分隔島電桿，因涉酒駕吃官司，牌照、駕照也遭吊扣。他的賓士轎車被吊扣牌照，便開哥哥的賓士車外出，卻再涉酒駕，警方再將他依公共危險罪嫌移送法辦，並也因他酒駕，家裡2輛賓士轎車都遭吊扣牌照。

傅姓男子（28歲）家中富裕，5月5日在夜店喝酒到天亮，開自己的賓士車回家途中，經過高雄市新興區中山路與中正路口，不勝酒力開車自撞分隔島電桿，因車禍就在新興警分局門口，員警立即趕上處理，發覺他滿身酒氣，對他酒測後，酒測值高達每公升1.13毫克，幾乎已爛醉，警方依公共危險罪移送法辦，6月間經高雄地方法院簡易判決3月徒刑，併科3萬元罰金。

傅姓男子因酒駕，駕照、牌照都被吊扣，未記取教訓，開哥哥的賓士車外出和朋友喝酒，8月4日上午8時許，他開車經過高雄市新興區忠孝一路與青年一路口，再遇巡邏員警，員警見他沒繫安全帶，上前攔車，他一下車，員警就聞到濃烈酒氣，要求對他酒測，發現酒測值又高達0.93毫克，立即逮捕他。

警方發現3個月前他才酒駕被捕，這次他開哥哥的賓士車再涉酒駕，照樣吊扣牌照，除了依公共危險罪嫌將他移送法辦，並對他開出無照駕駛罰單。