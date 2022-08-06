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頻見大型車三鶯肇禍 警用「移動式地磅」加強取締護安
新北市三鶯地區近來多處有重大工程及工地建案，不少砂石、貨車等大型車輛行駛三鶯地區肇禍。三峽警方統計今年1月至今，共取締大型車輛違規共1546件。對此，三峽警方日前運用「移動式地磅」在三鶯大型車輛易肇事路段加強取締違規，維護優質安全的用路環境。
三峽分局表示，目前三鶯地區有捷運三鶯線、介壽路三段河堤清淤工程、三峽北大特區及鳳鳴重劃特定區新建住宅等，重大工程及工地建案。不少砂石車、大貨車等大型車輛頻繁進出施工周邊道路，導致不少因大型車輛肇事交通事故。
根據三峽警方統計，今年1月迄7月底，共取締大型車輛超載79件、闖紅燈89件、轉彎不依規定71件及其他各類違規1307件，合計共有1546件大型車輛交通違規。
有鑑三鶯地區大型車輛交通違規、肇事，對比其他車輛嚴重，三峽警分局於周四（4日）下午，運用「移動式地磅」於大型車輛易過路段，包括三峽區龍埔路（近介壽路二段），規劃取締大型車違規專案勤務。當天共取締2件大型車違規超載，當場單舉發。
警方呼籲，大型（砂石）車駕駛人超速、超載等重大交通違規，影響用路安全甚鉅，為維護廣大用路人的行車秩序與安全，轄區警力將不定期配合監理站聯合稽查，針對大型車輛未使用專用車輛、變更車廂裝載砂石、土石者加強告發。籲請大型（砂石）車司機切勿心存僥倖，務必遵守行車安全規則，行經路口確實慢、看、停，共同塑造優質安全的用路環境。
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