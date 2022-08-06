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八旬老婦散步迷失大安森林公園一整夜 警助返家
台北市一名八旬失智老婦人，日前晚間獨自外出到公園散步，卻在大安森林公園內迷途一整夜，直到隔日白天走出公園後，才由熱心民眾陪同，向警方報案；警方趕緊查詢失蹤人口報案紀錄，幫助老婦返家。
警方說，3日中午12時許，熱心民眾在大安森林公園旁，發現一名老婦疑似失智走失，民眾陪同老婦步行到鄰近的和平東路派出所尋求幫助。
老婦疑失智，對於受理警員黃孟翔、張晏慈關懷詢問都無法清楚回應，身上也沒有相關證件，員警讓老婦在派出所內休息，由於天氣炎熱擔心老婦中暑造成身體不適，趕緊提供茶水給老婦補充水分。
警方透過警用電腦查詢失蹤人口報案紀錄逐一比對，發現前一天晚間的報案資料，有名協尋對象特徵與老婦相符，警方立即與家屬聯繫，老婦兒子接獲電話，趕到派出所，見到徹夜未歸母親安然無恙，心中如釋重負，不斷地向警方表達感謝，老婦兒子說母親先前都沒有走失情況，日後一定會特別注意照顧。
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