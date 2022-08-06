八旬老婦散步迷失大安森林公園一整夜 警助返家

台北市一名八旬失智老婦人，日前晚間獨自外出到公園散步，卻在大安森林公園內迷途一整夜，直到隔日白天走出公園後，才由熱心民眾陪同，向警方報案；警方趕緊查詢失蹤人口報案紀錄，幫助老婦返家。

警方說，3日中午12時許，熱心民眾在大安森林公園旁，發現一名老婦疑似失智走失，民眾陪同老婦步行到鄰近的和平東路派出所尋求幫助。

老婦疑失智，對於受理警員黃孟翔、張晏慈關懷詢問都無法清楚回應，身上也沒有相關證件，員警讓老婦在派出所內休息，由於天氣炎熱擔心老婦中暑造成身體不適，趕緊提供茶水給老婦補充水分。