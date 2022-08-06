聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／退休族開車載妻回娘家暴衝 撞死停等紅燈機車騎士
台北市66歲楊姓退休族昨天中午開車載妻子返回台中大里娘家，行經大里國中路、國光路口時暴衝，撞飛2名在路口停等紅燈的機車騎士，其中24歲楊姓男機車騎士為剛大學畢業的待業青年，經送醫搶救傷重不治。楊姓轎車駕駛表示因車輛故障，無法剎車，警方詢後依過失致死罪法辦，檢警、法醫相驗楊姓男機車騎士遺體，釐清案情。
根據一名停等紅燈的轎車駕駛提供的畫面顯示，有一群機車騎士正在大里國中路、國光路口停等紅燈，突然一輛黑色的轎車從外側車道直衝路口，其中一名騎士首當其衝，整個人飛過車頂後墜地，另有機車騎士被撞倒，現場一片狼藉， 機車零件四散，安全帽滾落在地。
台中市消防局在昨天中午12時26分獲報，緊急派遣救護車到場，發現2名騎士受傷，24歲楊姓男機車騎士顱骨骨折、內臟破裂，呈現昏迷，傷勢嚴重，51歲張姓男機車騎士左手骨折，意識清楚，立即將2人送往大里仁愛醫院救治。其中，24歲楊姓男機車騎士經搶救後仍因傷重不治。
警方查出，66歲楊姓男子所駕駛的轎車沿國光路一段外側車道直行往霧峰方向行駛，行經國中路口準備停等紅燈，高速撞擊前方2名機車騎士後，再撞上41歲陳姓女子駕駛的轎車才停下。
台中市警局霧峰分局交通分隊分隊長蘇泯彥說明，楊姓轎車駕駛酒測值為零，經過路口處沒有停下，楊姓駕駛向警方表示，因車輛故障，無法剎車，才會撞擊前方的車輛，至於事故真正原因仍有待調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言