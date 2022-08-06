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最接地氣的阻詐宣傳 高雄原民隊長用雙語勸族人勿上當

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

近年詐騙型態多樣，從假代工求職、貸款、投資到國外打工詐騙花樣多元，為防族人遭詐，同時配合中央訂頒「新世代打擊詐欺策略行動網領」，高雄六龜警分局偵查隊長許強生，以自身排灣族的身分投入「打詐國家隊」上原住民族電視台、廣播電台，用原民語、國語讓原民認識新型詐騙手法，避免更多人誤信受騙進而受害。

警方指出，行政院訂頒「新世代打擊詐欺策略行動網領」，結合內政部、國家通訊傳播委員會、金管會、法務部及各協辦機關成立「打詐國家隊」，以「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大面向破解詐騙手法，藉此建立國內「防詐騙、毀工具、擋金流、清集團」的目標。

加上鑑於近期傳出多起國人以高薪、海外工作和工作福利誘騙前往到柬埔寨及東南亞國家打工，慘遭軟禁和勒索贖金，其中不乏原住民受騙。

其中，六龜警分局所轄桃源、茂林及那瑪夏等原民區，過去也曾發生原民家庭遭代工求職、假貸款、假投資詐騙；為防族人上當，分局偵查隊長許強生以身為排灣族的身分，8月4日前往原住民族電視台、廣播電台，以原住民語及國語等雙語向族人說明近期詐騙手法。

警方表示，受疫情影響，民眾使用網路時間拉長，讓詐騙集團有機可乘，因此特別提醒務必保持戒心，需謹慎冷靜查證，以免落入詐騙圈套。

高雄六龜警分局偵查隊長許強生，以自身排灣族的身分投入「打詐國家隊」上原住民族電視台、廣播電台，用原民語、國語讓原民認識新型詐騙手法。圖／警方提供
高雄六龜警分局偵查隊長許強生，以自身排灣族的身分投入「打詐國家隊」上原住民族電視台、廣播電台，用原民語、國語讓原民認識新型詐騙手法。圖／警方提供
高雄六龜警分局偵查隊長許強生，以自身排灣族的身分投入「打詐國家隊」上原住民族電視台、廣播電台，用原民語、國語讓原民認識新型詐騙手法。圖／警方提供
高雄六龜警分局偵查隊長許強生，以自身排灣族的身分投入「打詐國家隊」上原住民族電視台、廣播電台，用原民語、國語讓原民認識新型詐騙手法。圖／警方提供
高雄六龜警分局偵查隊長許強生，以自身排灣族的身分投入「打詐國家隊」上原住民族電視台、廣播電台，用原民語、國語讓原民認識新型詐騙手法。圖／警方提供
高雄六龜警分局偵查隊長許強生，以自身排灣族的身分投入「打詐國家隊」上原住民族電視台、廣播電台，用原民語、國語讓原民認識新型詐騙手法。圖／警方提供
高雄六龜警分局偵查隊長許強生，以自身排灣族的身分投入「打詐國家隊」上原住民族電視台、廣播電台，用原民語、國語讓原民認識新型詐騙手法。圖／警方提供
高雄六龜警分局偵查隊長許強生，以自身排灣族的身分投入「打詐國家隊」上原住民族電視台、廣播電台，用原民語、國語讓原民認識新型詐騙手法。圖／警方提供

詐騙集團 原住民語

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