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欲匯鉅款200萬再到柬埔寨 台南男大畢業生險人財兩失

中央社／ 台南6日電

台灣近日發生多起民眾赴柬埔寨、緬甸工作遭詐騙情事，警方在桃園國際機場舉牌提醒國人。 中央社
台灣近日發生多起民眾赴柬埔寨、緬甸工作遭詐騙情事，警方在桃園國際機場舉牌提醒國人。 中央社

剛出大學校門的台南陳姓男子，聽信詐騙集團話術，昨天帶著母親存款帳戶準備匯出200萬元，再前往柬埔寨工作2個月，以便領回400萬元，所幸警方及時攔阻，陳男險些人財兩失。

台南市政府警察局第二分局警員今天告訴中央社記者，警方昨天下午接獲中國信託商業銀行通報，一名年輕男子準備匯出鉅款，警方立刻趕往現場，才及時攔阻一樁詐騙。

警方調查，剛從大學畢業的21歲陳男，在臉書（facebook）社團發現一篇高薪應徵工作，陳男立刻詢問工作內容，對方宣稱要工作地點在柬埔寨，但陳男得先匯款到柬埔寨的帳戶。

陳男信以為真，隨即拿著母親的身分證及帳戶等資料到銀行辦理解除定存單，且堅持匯款，遭警方攔阻後，陳男才說，對方要求先匯款新台幣200萬元，再到柬埔寨輕鬆工作2個月，就能領回400萬元。

詐騙集團更囑咐陳男匯款前得刪除雙方對話記錄，因此，陳男被警方勸退後，也無資料提供給警方。

警方表示，近期典型「假海外應徵工作」詐騙手法已引起關注，詐騙集團利用社會新鮮人沒有工作經驗、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間工作不好找等心態，在網路上刊登高薪待遇吸引年輕人應徵，不僅詐財，若到了柬埔寨後可能會被控制，有家難回。

詐騙集團 柬埔寨

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