命大！台中女酒醉跌下8樓陽台 摔到隔壁5樓屋頂無大礙

台中張姓女子今清晨在住家8樓喝酒時，疑似酒醉不慎從陽台摔落，掉到隔壁5樓的鐵皮屋頂上，民眾聽見撞擊聲響驚覺有人墜樓，連忙打電話報案，台中市消防局到場出動雲梯車救援，所幸女子僅有擦挫傷沒生命危險，但因酒醉加上受到驚嚇，案發經過仍需釐清。

台中第1分局今天早上6點多獲報，西區長春街民宅有人墜樓，趕赴現場發現是張姓女租客（25歲），從8樓陽台直接摔落，所幸一旁就是5樓高的鐵皮屋頂，女子雖跌落約3層樓高度但無生命危險。

消防局當時也出動雲梯車救援，成功將女子從隔壁5樓鐵皮屋頂救下，初步發現她身上有擦挫傷，但生命徵象穩定，也已經送醫進一步檢查。

警方調查，張女1人承租該房間，今天早上也是獨自在陽台喝酒，但為何墜落仍須等女子酒醒後進一步詢問了解，同時也通知她家人到場關心。