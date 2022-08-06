高雄婦訪客戶iPhone半路失蹤 警靠iPad5這項功能找回

高雄市一名陳姓婦人昨騎車訪客戶，iPhone11手機半路失蹤，陳至派出所求助，警方告知iPhone有「尋找」功能，陳婦突想起自己還有一台iPad，但沒網路，警方分享網路後，發現婦人iPhone掉在離派出所一公里處的馬路邊，順利找回。

警方指出，58歲的陳姓婦人昨日下午1時許，神情慌張地走進鳳山警分局南成派出所，值班員警詢問陳婦「發生什麼事？」陳說騎機車去拜訪客戶，行經南華一路，騎到半路iPhone11手機掉了，返回原路尋找也沒發現，請求警方協助。

南成派出所警員謝承樺、舒啓瑋，告知陳婦蘋果系統的手機有內建的「尋找」功能，可確認手機定位，陳婦才想起皮包內還有一台iPad可使用「尋找」功能，但iPad沒網路，警方當下分享自身手機的網路給陳婦使用。