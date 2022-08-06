高雄清晨火警連棟鐵皮建物險延燒 火勢一小時才撲滅

高雄市楠梓區大學東路一間連棟鐵皮餐廳，今天清晨傳火警，消防獲報後出動32車64人前往搶救，到場時，屋內不斷有濃煙竄出，經消防布水線灌救，順利阻隔延燒，並在一小時左右將火撲滅，所幸無人傷亡，詳細起火原因，仍待釐清。

這起火警發生在今天清晨5時36分許，位於楠梓區大學東路一間連棟鐵皮餐廳內，不名原因起火；消防獲報後，出動右昌、楠梓、橋頭、梓官、仁武分隊、左營小隊及特搜中隊，共32車64人前往搶救。

火災第一時間，楠梓警分局加昌派出所隨即派員到場管制交通，以便消防車進出，避免民眾誤闖影響就災。