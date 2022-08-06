快訊

日本警視廳調查安倍晉三死因 報告出爐揭維安落漆內幕

韋伯太空望遠鏡拍到新照？著名科學家為耍了網友道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女在酋長岩划獨木舟嘔吐、手部抽筋 被送上外礁待援

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

新北市瑞芳區酋長岩海域今早有群玩獨木舟的遊客，其中一名女子因為手部抽筋，無法再戲水，被送上礁石休息。海巡人員接獲求助電話後，駕駛救生艇將她接回岸上，再由消防局救護車送醫治療。

年約20歲秦姓女子和另20人參加獨木舟活動團體，今天一早前往深澳海域划獨木舟。在抵達酋長岩附近水域時，秦女感覺身體不太舒服，加上手部抽筋，無力再划獨木舟，被同團成員送到海岸礁岩休息。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心、海巡署北部分署第2岸巡隊，6點3分接獲報案後前往救援。海巡人員乘坐救生艇前往礁岩，6點28分抵達礁岩，發現秦女無外傷，但有嘔吐，意識清醒，10分鐘後接她回深澳漁港，由救護車送往基隆長庚醫院治療。

秦女今早到瑞芳酋長岩海域划獨木舟時，身體不適嘔吐，手部抽筋，被送上礁石休息，由海巡和消防人員接力救回回岸上送醫。記者邱瑞杰／翻攝
秦女今早到瑞芳酋長岩海域划獨木舟時，身體不適嘔吐，手部抽筋，被送上礁石休息，由海巡和消防人員接力救回回岸上送醫。記者邱瑞杰／翻攝
秦女今早到瑞芳酋長岩海域划獨木舟時，身體不適嘔吐，手部抽筋，被送上礁石休息，由海巡和消防人員接力救回回岸上送醫。記者邱瑞杰／翻攝
秦女今早到瑞芳酋長岩海域划獨木舟時，身體不適嘔吐，手部抽筋，被送上礁石休息，由海巡和消防人員接力救回回岸上送醫。記者邱瑞杰／翻攝

獨木舟

延伸閱讀

MLB／大谷翔平5度單場至少2轟 追平隊史第2多紀錄

完成丈夫遺願 達成慈善基金會今捐救護車給桃消防局

影／歸剛欸！小琉球沙灘獨木舟SUP比人多 遊客頻抱怨

海巡對陸強硬執法「碰碰船」曇花一現？百噸艇改小碰墊

相關新聞

網曝高雄這公園出現色情狂 穿灰T短褲做不雅動作

高雄市一名女網友在PTT發文，指丈夫在鼎美公園停車時，撞見一名身穿灰T、短褲的中年男子在公園內將手伸進褲裡打手槍，當時還...

欲匯鉅款200萬再到柬埔寨 台南男大畢業生險人財兩失

剛出大學校門的台南陳姓男子，聽信詐騙集團話術，昨天帶著母親存款帳戶準備匯出200萬元，再前往柬埔寨工作2個月，以便領回4...

台南偵查小隊長公祭 同仁哭喊「任務完成一路好走」

台南市警第三分局偵查隊小隊長藍峰國，上月24日外出查案時發生交通事故，不幸逝世，今天上午在台南市立殯儀館公祭，台南市長黃...

省道慢車道限速40K開55被照 彰化警方狂拍紅單被批「釣魚執法」

彰化市中山路3段往台中市方向，最近很多汽機車駕駛人在限速40公里的慢車道，吃上超速罰單，哀鴻遍野，有人還收到兩、三張，質...

警方青春專案電競爭霸賽開打一周 今晚冠亞軍對抗賽

111年「暑期保護青少年—青春專案電競爭霸賽」開打一周，今晚冠亞軍對抗賽，將由台南大灣高中對戰興國高中聯校隊，哪一隊奪魁...

高雄通緝犯駕車遇盤查裝癱瘓 警拋一句話他不演了

高雄市石姓男子駕車違停巷弄，巡邏警網盤查，石男不願表明身分，謊稱身體不適，全身癱瘓無法下車，需緊急就醫；警方覺得有異，脫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。