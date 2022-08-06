女在酋長岩划獨木舟嘔吐、手部抽筋 被送上外礁待援

新北市瑞芳區酋長岩海域今早有群玩獨木舟的遊客，其中一名女子因為手部抽筋，無法再戲水，被送上礁石休息。海巡人員接獲求助電話後，駕駛救生艇將她接回岸上，再由消防局救護車送醫治療。

年約20歲秦姓女子和另20人參加獨木舟活動團體，今天一早前往深澳海域划獨木舟。在抵達酋長岩附近水域時，秦女感覺身體不太舒服，加上手部抽筋，無力再划獨木舟，被同團成員送到海岸礁岩休息。