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女在酋長岩划獨木舟嘔吐、手部抽筋 被送上外礁待援
新北市瑞芳區酋長岩海域今早有群玩獨木舟的遊客，其中一名女子因為手部抽筋，無法再戲水，被送上礁石休息。海巡人員接獲求助電話後，駕駛救生艇將她接回岸上，再由消防局救護車送醫治療。
年約20歲秦姓女子和另20人參加獨木舟活動團體，今天一早前往深澳海域划獨木舟。在抵達酋長岩附近水域時，秦女感覺身體不太舒服，加上手部抽筋，無力再划獨木舟，被同團成員送到海岸礁岩休息。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心、海巡署北部分署第2岸巡隊，6點3分接獲報案後前往救援。海巡人員乘坐救生艇前往礁岩，6點28分抵達礁岩，發現秦女無外傷，但有嘔吐，意識清醒，10分鐘後接她回深澳漁港，由救護車送往基隆長庚醫院治療。
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