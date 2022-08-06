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扯！詐騙集團欲利用「軍演」詐騙 台東便當店險受騙

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

險受騙的便當店家表示，因疫情這陣子生意已經不好做，原本開心多了一筆1萬多元的交易，遇到詐騙真的有夠倒楣，最扯的還騙說是因演習戰備，還好沒交貨，不然心都淌血。記者尤聰光／攝影
險受騙的便當店家表示，因疫情這陣子生意已經不好做，原本開心多了一筆1萬多元的交易，遇到詐騙真的有夠倒楣，最扯的還騙說是因演習戰備，還好沒交貨，不然心都淌血。記者尤聰光／攝影

台東市一間便當店，昨接獲一名自稱國軍軍區砲連後勤人員的男子，表示因共軍演習來隨單位台東戰備，需要訂購120個便當，未料，店家發現有異，經確認回電對方，訊息電話卻未讀未接。店家痛批：「有夠扯！連軍演都要詐騙。」

便當店黃姓店員說，昨天上午10點多，這名自稱軍方人員的男子，打來就要訂購85元共120個便當，有豬排跟魚排飯各60個，還客氣的說，會派專人來領取，如果合作好，戰備這幾天會繼續訂購，聽到有大訂單來他們很開心。

店家喜獲軍方訂單，開始準備材料，但隨後老闆娘和員工發現該組電話號碼怪怪的，趕緊用賴和對方再次確認，並且要求一定要先匯款付錢，男子一直不肯，最後對方乾脆已讀不回，電話也不接，店家認定是詐騙電話。

台東市一間便當店，昨接獲一名自稱國軍軍區砲連後勤人員的男子，表示因共軍演習來隨單位台東戰備，需要訂購120個便當，未料，店家發現有異，經確認回電對方，訊息電話卻未讀未接。圖／便當店家提供
台東市一間便當店，昨接獲一名自稱國軍軍區砲連後勤人員的男子，表示因共軍演習來隨單位台東戰備，需要訂購120個便當，未料，店家發現有異，經確認回電對方，訊息電話卻未讀未接。圖／便當店家提供

店家表示，因疫情這陣子生意已經不好做，原本開心多了一筆1萬多元的交易，卻遇到詐騙，最扯的還騙說是因演習戰備，還好沒交貨，不然心都淌血，也提醒同行小心不要上當受騙 。

警方呼籲，無論詐騙手法如何翻新，最終目的就是要受騙民眾的錢，如遇有疑似詐騙電話或訊息，務必記得「勿匯款、多查證」的原則，盡快撥打110報案、165反詐騙專線或向當地派出所求證，以免受騙荷包失血。

詐騙 便當 演習 軍演

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