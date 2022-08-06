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賊潛寵物展行竊毛孩用品 落網辯「我只是還沒付錢」
楊姓男子上月在南港展覽館舉辦寵物展時伺機行竊，遭工作人員及巡警發現制伏，數家攤商商品被竊，財損達2萬4000餘元，他辯稱「我只是還沒付錢」，否認行竊，警詢後仍依竊盜罪嫌將其送辦。
警方調查，36歲楊男7月8日看準寵物展人潮眾多，在南港展覽館內伺機行竊，卻被現場人員發現，楊失風後想要逃跑，工作人員追上前大喊「你不要走！」轄區巡邏員警聞聲而來，追逐楊男近百公尺，楊便舉手投降，氣喘吁吁說「好了好了，我不跑了」。
員警發現，楊男帶有一只行李箱，裡面全是全新的寵物商品，包含衣物、食品等，事後清查果真有數家現場攤商受害，盤點共49件商品，初估財損達2萬4000餘元。
據悉，楊男無業，是曾涉多起竊案的慣竊，到案卻辯稱「我只是還沒付錢而已，沒有要偷」，然現場人員指證歷歷，警方詢後依竊盜罪嫌將其移送士林地檢署偵辦。
警方提醒，展覽館、百貨、商場人潮眾多，商家及民眾應隨時注意自身攜帶物品，貴重物品應妥善收存，避免遭到有心人士趁機下手，如有發現可疑人士，可立即撥打110報案，請警方到場協助查處，警方將會持續於人潮聚集處所加強巡守，積極防制竊盜或扒竊情事發生，共同維護社會治安。
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