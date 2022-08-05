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影／6旬男騎車煞不住追撞前車 下一秒人車漂移側摔落地
新北市泰山區林姓男子，日前騎車經過新五路往五股方向，疑未注意車前狀況煞車不及，直接追撞前方機車，林男撞後向上拋飛，隨後倒折甘蔗卡在車頭上，直到人車水漂橫移側摔落地才止停，所幸林男沒有酒駕，輕傷無須就醫，事故原因則待調查釐清。
據了解，上周五（7月29日）早上8時許，林姓男子（66歲）騎車經過新北市泰山區新五路往五股方向，由於正值上班時間車流雍塞，林男疑未注意車前狀況煞車不及，往前追撞前方蕭男（24歲）所騎乘機車，導致蕭男機車再往前追撞前方另輛汽車。
追撞瞬間，林男往上拋飛，倒折甘蔗卡落車頭前，只見林男連人帶車往右水母漂移，直到側摔落地才止停。所幸林男摔地後並無受傷，事故現場未波及其他路過人車，3車移置路旁報警協處。
警消獲報趕抵，檢視林男僅手部輕微擦挫傷，無須就醫，肇事3人沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查後釐清。呼籲用路人於交通尖峰時段，務必放慢車速，隨時隨地留意車前狀況，勿隨意變換車道，並多加禮讓，確保行車安全。
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