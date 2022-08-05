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影／台中大里轎車暴衝撞飛2機車騎士 1人搶救後傷重不治
台中市大里區國中路、國光路口今天中午發生66歲楊姓男子駕駛的轎車暴衝，直接撞飛在路口停等紅燈的24歲楊姓男機車騎士、51歲張姓男機車騎士，其中楊姓機車騎士首當其衝被撞飛，在空中翻滾後墜地，顱骨骨折、內臟破裂昏迷，傷勢嚴重，稍早獲證實，楊男經搶救後傷重不治。
66歲楊姓男子所駕駛的轎車今天中午12時26分，沿國光路一段外側車道直行往霧峰方向行駛，行經國中路口準備停等紅燈，高速撞擊前方2名機車騎士後，再撞上41歲陳姓女子駕駛的轎車才停下。
根據一名也在現場停等紅燈的轎車駕駛提供的畫面，一輛黑色的轎車直衝路口，直接撞飛一名騎士，該名騎士整個人飛過車頂後墜地，另有一名機車騎士也被撞倒，現場一片狼藉，機車零件四散，安全帽滾落在地。
台中市消防局獲報，緊急派遣救護車到場，發現2名騎士受傷，24歲楊姓男機車騎士顱骨骨折、內臟破裂，呈現昏迷，傷勢嚴重，51歲張姓男機車騎士左手骨折，意識清楚，立即將2人送往大里仁愛醫院救治。
台中市警局霧峰分局交通分隊分隊長蘇泯彥說明，楊姓轎車駕駛酒測值為零，經過路口處沒有停下，楊姓駕駛向警方表示，因車輛故障，無法剎車，才會撞擊前方的車輛，至於事故真正原因仍有待調查釐清。
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