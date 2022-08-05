南投仁愛鄉瑞岩部落下午起火 濃煙在山谷間直竄天際
南投縣仁愛鄉的瑞岩部落，下午14時35分發生一起火警，現場是木造鐵皮屋，據報火勢一起，濃煙直沖天際，消防局仁愛分隊接獲報案後，動員消防車多輛前往山區救援，光是路程就近1小時，目前無人傷亡，消防人員先控制主要火勢，現場仍在進行殘火處理中。
瑞岩部落位於南投仁愛鄉發祥村，由於是泰雅族發源地，所以稱為「發祥」；是一處居於深山且交通極度不便的部落，並且與清境農場只有一山之隔；因為921地震的關係，被迫必須遷村至現在的新部落，原本的瑞岩部落漸進荒蕪，如同蕭條的空城。
仁愛分隊指出，瑞岩部落仍在遷村中，部落目前僅4戶有人承租為民宿，但受力行產業道路坍塌維修影響，這個寧靜的舊村落基本上很少有人居住，因此火勢發生時，易燃物延燒迅速，控制大火後，消防人員目前仍在進行現場的殘火處理，同時調查起火原因。
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