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男子違規超車釀禍身亡 警方走一回事故現場後做這件事
43歲李姓男子本月3日駕車行經雲156線大有路段，因違規超車不慎與對向車道休旅車發生碰撞，送醫不治死亡，雲林縣警察局李謀旺聞訊即率隊赴現場會勘，探究事故原因，即起補強交通安全宣導措施，降低車禍死傷事故。
西螺分局指出，雲156線是雙向車道，速限60公里，事故當日天氣陰天，不過行車視線正常，李男當時行經該路段時，疑因趕路而超車，但來不及回到車道，隨撞上對向休旅車，猛烈撞擊雙方傷勢嚴重，李男送醫搶救不治，休旅車30多歲廖姓駕駛則住院治療中。
縣警局交通隊統計，縣內今年度死亡車禍61件、62人，酒駕傷亡113件132人，交通事故成了許多家庭無法抹滅的痛，警方密集利用轄區集會、活動等加強宣導交通安全，建立民眾防禦駕駛觀念，呼籲駕駛人務必遵守交通規則，降低事故發生率。
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