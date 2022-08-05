蜘蛛盜偷遍雙北身背5條通緝 北市文山區落網入獄

張姓慣竊善暗巷潛入民宅，偷遍雙北，身背5條通緝，日前盯上台北市內湖區一間牛肉麵店，趁店家打烊時入室行竊得逞，警方介入後過濾監視器，分析張行徑，上月在文山區逮獲張男，詢後依加重竊盜罪嫌送辦，並依竊盜通緝解送歸案，發監執行。

警方調查，65歲張男身型瘦小，善於透過狹窄的防火巷潛入民宅行竊，6月中旬，內湖區一家牛肉麵店遭竊，經過濾周遭監視器鎖定張男身分，才發現張犯前就在店家附近觀察，掌握店家營業作息後，趁店家打烊店內無人，進入防火巷潛入店內行竊。

警方擴大調閱監視器畫面，發現張男躲藏在文山區景美夜市附近的旅社內，經埋伏蒐證，7月6日在張男外出之際，一舉將其擒獲，詢後依加重竊盜罪嫌送辦、依竊盜通緝解送歸案；因張男犯案無數，遭新北、台北、士林等3處地檢署，及台北、新北地方法院通緝，其中一條為執字，警方將其解送歸案後，當即發監執行。

據悉，張男是獄中常客，20年前因涉偽造有價證券等案入獄，10年前剛出獄又行竊20餘案，遭警方圍捕時吞服藥物消極拒捕，員警破門戒護其送醫後，張男無大礙，照樣被送辦。

警方呼籲，店家於前後門窗出入口應裝設警報器、監視錄影等防盜措施，並於店家打烊後應將財物收妥；另可向派出所申請「治安風水師住宅防竊諮詢服務」，警方將派員檢測提供有效的防竊改善建議，並提升防竊安全意識。

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