快訊

不止和碩！台商：進大陸海關文件要標示「中國台灣」

獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女山友登樂山林道右腳脫臼 消防員輪流背下山送醫

聯合報／ 記者吳傑沐/苗栗即時報導

昨天上午10點左右，苗栗縣消防局獲報，有一名女山友在樂山林道8.3公里處、仰天神木附近因右腳踝受傷，難以行走；指揮中心立即派員上山救援，發現傷者右腳踝脫臼，現場消防人員一度以輪流背負方式將婦人安全送下山就醫。

縣政府消防局指出，昨天共派出泰安分隊4人、卓蘭分隊2人、第五大隊2人、特搜2人出勤，前往救援。從大湖鄉一路飛馳從新竹縣進入樂山林道，抵達登山口已經是下午3點，救援人員陸續從登山口上山，於昨天傍晚5點多終於接觸到傷者，發現受傷婦人右腳踝扭傷腫脹，有脫臼狀況。

因山路陡峭崎嶇不利搬運，消防人員一度以人力輪流背負方式，才將婦人安全送下山，協助傷者上救護車，於晚間7點送往台大竹東分院，出勤人員也直到昨天晚間9點多才陸續回到苗栗，順利結束救援任務。

救援人員昨天傍晚接觸到傷者，發現婦人右腳踝扭傷腫脹，有脫臼狀況。圖／苗栗縣政府消防局提供
救援人員昨天傍晚接觸到傷者，發現婦人右腳踝扭傷腫脹，有脫臼狀況。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣政府消防局昨天共派出泰安分隊4人、卓蘭分隊2人、第五大隊2人、特搜2人出勤，前往救援。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣政府消防局昨天共派出泰安分隊4人、卓蘭分隊2人、第五大隊2人、特搜2人出勤，前往救援。圖／苗栗縣政府消防局提供
現場消防人員一度以輪流背負方式將右腳脫臼婦人安全送下山就醫。圖／苗栗縣政府消防局提供
現場消防人員一度以輪流背負方式將右腳脫臼婦人安全送下山就醫。圖／苗栗縣政府消防局提供

新竹 救護車

延伸閱讀

登「南一段」女山友腿傷 困3天消防和空勤聯手救下山

嘉縣男子疑溺斃 陳屍消波塊

完成丈夫遺願 達成慈善基金會今捐救護車給桃消防局

濃煙竄起！德國警方彈藥庫爆炸 柏林西部森林發生大火

相關新聞

影／台中大里轎車暴衝撞機車 1被撞飛、1斷手

台中市大里區國中路、國光路口今天中午發生66歲楊姓男子駕駛的轎車暴衝，在路口停等紅燈的24歲楊姓男機車騎士首當其衝被撞飛...

影／台中大里轎車暴衝撞飛2機車騎士 1人搶救後傷重不治

台中市大里區國中路、國光路口今天中午發生66歲楊姓男子駕駛的轎車暴衝，直接撞飛在路口停等紅燈的24歲楊姓男機車騎士、51...

南投仁愛鄉瑞岩部落下午起火 濃煙在山谷間直竄天際

南投縣仁愛鄉的瑞岩部落，下午14時35分發生一起火警，現場是木造鐵皮屋，據報火勢一起，濃煙直沖天際，消防局仁愛分隊接獲報...

淡江河驚見水流屍 死者無穿刺性傷口、死因待查

新北市淡水區中正路一段87巷15號旁淡水河道上（淡江大橋附近），今天下午4時35分，發現一具男性浮屍，警消獲報報員趕抵，...

蜘蛛盜偷遍雙北身背5條通緝 北市文山區落網入獄

張姓慣竊善暗巷潛入民宅，偷遍雙北，身背5條通緝，日前盯上台北市內湖區一間牛肉麵店，趁店家打烊時入室行竊得逞，警方介入後過...

女山友登樂山林道右腳脫臼 消防員輪流背下山送醫

昨天上午10點左右，苗栗縣消防局獲報，有一名女山友在樂山林道8.3公里處、仰天神木附近因右腳踝受傷，難以行走；指揮中心立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。