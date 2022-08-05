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女山友登樂山林道右腳脫臼 消防員輪流背下山送醫
昨天上午10點左右，苗栗縣消防局獲報，有一名女山友在樂山林道8.3公里處、仰天神木附近因右腳踝受傷，難以行走；指揮中心立即派員上山救援，發現傷者右腳踝脫臼，現場消防人員一度以輪流背負方式將婦人安全送下山就醫。
縣政府消防局指出，昨天共派出泰安分隊4人、卓蘭分隊2人、第五大隊2人、特搜2人出勤，前往救援。從大湖鄉一路飛馳從新竹縣進入樂山林道，抵達登山口已經是下午3點，救援人員陸續從登山口上山，於昨天傍晚5點多終於接觸到傷者，發現受傷婦人右腳踝扭傷腫脹，有脫臼狀況。
因山路陡峭崎嶇不利搬運，消防人員一度以人力輪流背負方式，才將婦人安全送下山，協助傷者上救護車，於晚間7點送往台大竹東分院，出勤人員也直到昨天晚間9點多才陸續回到苗栗，順利結束救援任務。
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