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高雄男機車鑰匙未拔停家門口 引賊上門警37小時逮人
高雄市53歲蔡姓男子2日騎機車外出返家，以為家門口很安全，車鑰匙未拔，大剌剌停在門口，未料還是吸引竊賊上門偷車，警方獲報，調閱監視器追查，案發37小時後，在五甲一街查獲黃姓男子騎贓車逛大街。
警方指出，從商的蔡姓男子2日凌晨在鳳山區七聖街住處停機車時，未拔鑰匙即進入家門，上午外出時，發現機車不翼而飛，隨即至鳳山警分局新甲派出所報案。
警方調閱監視畫面追查，發現一名男子見蔡男機車插在鑰匙孔上，直接發動機車後將車騎走，警方擴大調閱監視器，發現打零工的黃姓男子（37歲）涉嫌，前往黃男位於五甲一路的住處附近埋伏，3日深夜10時許，見黃男騎著贓車返家一舉擒獲。
黃辯稱因無代步工具，湊巧看到被害人的機車未拔，於是將車騎走，警詢後被依竊盜罪嫌移送法辦。
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