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影／台中大里轎車暴衝撞機車 1被撞飛、1斷手

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市大里區國中路、國光路口今天中午發生66歲楊姓男子駕駛的轎車暴衝，在路口停等紅燈的24歲楊姓男機車騎士首當其衝被撞飛，在空中翻滾後墜地，顱骨骨折、內臟破裂，51歲張姓男機車騎士左手骨折，都送醫搶救，楊姓男子酒測值為零，警方查扣肇事車禍調查事故原因。

台中市警局霧峰交通分隊說明，由66歲楊姓男子的轎車在今天中午12時26分，沿國光路一段外側車道直行往霧峰方向行駛，行經國中路口準備停等紅燈，不知何故暴衝，撞擊前方多輛車輛。

當時路口有多輛機車正在停等紅燈，當時也在停等紅燈的自小客車監視器拍下過程，只見24歲騎士楊男被撞飛過車頂，在空中翻滾後墜地，顱骨骨折、內臟破裂，情況非常嚴重，目前還在搶救中，張男則是左手骨折，機車零件四散，安全帽滾落在地。

台中市大里區今天中午發生轎車暴衝撞傷二名停等紅燈機車騎士，圖為肇事的轎車。圖／讀者提供
台中市大里區今天中午發生轎車暴衝撞傷二名停等紅燈機車騎士，圖為肇事的轎車。圖／讀者提供
台中市大里區今天中午發生轎車暴衝事故，在路口停等紅燈機車騎士首當其衝被撞飛，另一人骨折，送醫救治。圖／翻攝自爆料公社
台中市大里區今天中午發生轎車暴衝事故，在路口停等紅燈機車騎士首當其衝被撞飛，另一人骨折，送醫救治。圖／翻攝自爆料公社
台中市大里區今天中午發生轎車暴衝事故，在路口停等紅燈機車騎士首當其衝被撞飛，另一人骨折，送醫救治。圖／讀者提供
台中市大里區今天中午發生轎車暴衝事故，在路口停等紅燈機車騎士首當其衝被撞飛，另一人骨折，送醫救治。圖／讀者提供
台中市大里區今天中午發生轎車暴衝事故，在路口停等紅燈機車騎士首當其衝被撞飛，另一人骨折，送醫救治。圖／翻攝自爆料公社
台中市大里區今天中午發生轎車暴衝事故，在路口停等紅燈機車騎士首當其衝被撞飛，另一人骨折，送醫救治。圖／翻攝自爆料公社

骨折 機車騎士 撞飛

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