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「貨運卡海關」要4.5萬運費 6旬婦險遭詐
愛情詐騙層出不窮，桃園大溪有名63歲的邱姓婦人，今年6月於臉書認識1名陳姓男子，期間對邱婦關愛有佳感情甚好，不料昨天卻突然要求邱婦協助支付寄運的行李箱費用4萬5000元，至郵局匯款遭行員發現異狀，通報警方成功阻詐。
大溪警分局表示，邱婦先前於臉書社團留言，陳男因此透過臉書成為好友，在要到邱婦的line，期間不斷對邱婦噓寒問暖百般關心，更稱其為可愛的妻子，怎料昨突然告知有一行李箱目前被海關扣留，需要支付運費才能領，因生活非常拮据，希望邱婦幫忙匯款支付該筆運費，並稱日後會還。
邱婦經與另名自稱客服人員歹徒聯繫後緊張的到郵局欲匯款，郵局行員見邱婦臨櫃匯款詢問用途時直覺是樁詐騙案，聯絡警方到場，經向邱婦勸說這是詐騙歹徒伎倆，才驚覺遭詐騙，斷然打消匯款念頭保住積蓄。
警方呼籲，網路交友詐騙是老梗，於網路結交網友要謹慎，不要因歹徒一時的甜言蜜語而誤中圈套，遇有要求匯款或提領金錢可能是詐騙，有疑問可撥打165反詐騙專線諮詢。
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