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領10萬抽佣2000 20歲女車手想撈大條的慘被逮

聯合報／ 記者張議晨 / 宜蘭即時報導

高雄20歲呂姓女子擔任詐騙集團提款車手，每領10萬元可以抽佣2000元，昨天她到銀行臨櫃提款，想要一次領取227萬元，卻被機警行員發現其中一筆款項遭檢警列為警示帳戶，警方到場時，細查呂女帳戶發現有多筆帳戶轉入，呂女又交代不清來源，只能坦承是集團提領車手，被警方依詐欺、洗錢防制法送辦。

警方調查，呂女今年6月底受僱於詐騙集團，負責款項提領，若成功領取10萬元，呂女可以分得2000元。昨天中午11時許，呂女照往常到銀行取款，由於款項金額眾多，引起行員注意。

後來行員逐一比對交易款項，發現其中一條匯款帳號被列為警示帳戶，暗地通報轄區鼓山警分局龍華派出所，警方到場時，呂女供稱227萬是要用在自家裝潢，款項是跟「叔叔」借來的，但呂女帳戶卻有多個帳戶匯入，又不願打電話給「叔叔」，更讓警方懷疑。

員警將呂女帶回派出所，透過反詐騙平台清查，發現其中一項帳戶是來自網路假交友詐騙，因被害人匯款後報警，帳戶才遭警示，根據線索逐一攻破呂女心防，她才坦承是幫詐騙集團取款，再從中抽佣，至今已經成功提領約20筆，每筆約10到15萬元不等。

警方另在呂女身上發現現金10萬元，她坦承是3日晚間在超商提領、還未上繳的贓款。警方後續帶同呂女前往銀行將帳戶內的227萬元贓款提領出並查扣送辦。

鼓山分局長蔡鴻文表示，本案黃姓行員機警查證並迅速報警，得以將詐騙車手繩之以法，替被害人保住辛苦錢。警方與轄內各金融機構成員建立即時聯繫網絡，針對最新的詐騙及提領手法相互提醒，建構完整機制，加上警組24小時在各提款機進行巡守，為民眾財產安全把關。

警方在呂女帳戶查扣227萬詐騙贓款。圖/讀者提供
警方在呂女帳戶查扣227萬詐騙贓款。圖/讀者提供
呂女當詐騙集團車手，領款10萬可抽佣2000元，這次想一次領多撈大點，被機警行員識破就逮。圖/讀者提供
呂女當詐騙集團車手，領款10萬可抽佣2000元，這次想一次領多撈大點，被機警行員識破就逮。圖/讀者提供

詐騙集團 車手 贓款

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