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影／恆春海口港驚見男浮屍 死因調查釐清中

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

屏東車城海口港今天發現一具男性浮屍，警方獲報與岸巡、警消合力打撈上岸，發現已明顯死亡。檢視死者身上物品，已初步確認身分，並通知家屬到場指認，報請檢察官相驗釐清死因。

大陸軍演暫告一段落，屏東沿海各港陸續有漁民出港作業。警方表示，上午6點多，有漁民欲從海口出港時，在港區發現一具男浮屍。警方會同岸巡及警消打撈上岸，初步檢視，男子頭戴自行車帽，身穿白色運動衣、黑長褲，檢視其隨身手機，發現男子設籍嘉義，年約70歲，已通知家屬到場指認。

附近居民表示，昨晚11點曾看到有人在碼頭附近騎自行車。據了解，男子陳屍海域暫未發現自行車等物品，也未在男子身上發現遺書。警方表示，已調閱港區及周邊監視器，釐清男子落水原因，並訪查有無民眾目擊，報請檢察官相驗釐清死因。

屏東車城漁民今早欲出港作業時，在海口港發現一具男性浮屍。記者魏斌／攝影
屏東車城漁民今早欲出港作業時，在海口港發現一具男性浮屍。記者魏斌／攝影

自行車 屏東 漁民

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