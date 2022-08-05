影／恆春海口港驚見男浮屍 死因調查釐清中

屏東車城海口港今天發現一具男性浮屍，警方獲報與岸巡、警消合力打撈上岸，發現已明顯死亡。檢視死者身上物品，已初步確認身分，並通知家屬到場指認，報請檢察官相驗釐清死因。

大陸軍演暫告一段落，屏東沿海各港陸續有漁民出港作業。警方表示，上午6點多，有漁民欲從海口出港時，在港區發現一具男浮屍。警方會同岸巡及警消打撈上岸，初步檢視，男子頭戴自行車帽，身穿白色運動衣、黑長褲，檢視其隨身手機，發現男子設籍嘉義，年約70歲，已通知家屬到場指認。