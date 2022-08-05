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男子昨晚揮刀大喊「要放火了」 凌晨住處起火送醫不治

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

男子昨晚揮刀大喊「要放火了」 ，凌晨住處起火送醫不治。記者周宗禎／翻攝
男子昨晚揮刀大喊「要放火了」 ，凌晨住處起火送醫不治。記者周宗禎／翻攝
台南新化61歲謝姓男子昨晚在住處前揮刀大喊「要放火了」，鄰居以為他又在發洩情緒；不料凌晨12點半左右屋內冒出濃煙，鄰居發現報案時已竄出火舌、延燒一旁兩戶民宅；消防員搶救撲滅火勢，救出人在廚房、已無生命跡象的謝男送往新化分院急救仍不治；起火原因待查。

附近民眾指稱，謝男長期洗腎，昨晚在屋前自言自語、喊叫3個多小時到深夜，最後邊揮舞水果刀邊喊「為什麼手機門號凍結，我要放火了」才回屋內，鄰居以為他要休息了；沒想到不久屋內就竄出濃煙火舌，因火勢猛烈很快延燒，鄰居都逃到屋外。

台南市消防局表示，凌晨12點49分獲報新化區知義里有鐵皮屋起火，出動新化與南科、大橋等附近分隊18車41人搶救；消防員到達時回報鐵皮屋已全面燃燒、並延燒兩戶相鄰民宅，不過火勢很快控制，1點36分撲滅，在鐵皮屋後方廚房救出謝姓男子。

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男子昨晚揮刀大喊「要放火了」 ，凌晨住處起火送醫不治。記者周宗禎／翻攝
男子昨晚揮刀大喊「要放火了」 ，凌晨住處起火送醫不治。記者周宗禎／翻攝

廚房 台南 消防員

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