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台南建築工地吊車翻覆 搶救2個多小時脫困司機不治
台南市安南區大安街一建築工地現場，今天上午8時32分傳出52歲張姓吊車司機自大貨車上吊起水泥柱時，疑重心不穩致吊車翻覆，張男被吊車壓住，當場沒有呼吸心跳，經2個多小時搶救脫困，傷重不治，警方已報請檢方相驗，釐清死因。工地則暫停施工，等候工安調查。
案發後，業者正調用大型吊車協助脫困的同時，也緊急通知張男家人到場，經移置翻覆吊車後，經救護人員確認死者已不治，且經家人確認其身分，遺體則送台南市立殯儀館，已通報檢方會同法醫相驗。
台南市消防局上午8時32分據報，20噸吊車翻覆，司機被吊車壓住，當場沒有呼吸心跳，業者調用大型吊車到場，經2個多小時協助脫困，但司機已傷重不治。
台南市警三分局安南派出所調查，案發時，張男自大貨車吊起水泥柱時，疑重心不穩致吊車翻覆，張男當場被壓在車內，救護人員趕抵現場，叫他已無反應，經量測時已無呼吸心跳，當場不治。至於何以發生意外，警方表示，仍待進一步釐清，依相關程序，工地暫停施工，等候相關單位調查。
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