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登「南一段」女山友腿傷 困3天消防和空勤聯手救下山

中央社／ 台東縣5日電

陳姓女山友2日登「南一段」摔倒膝蓋受傷，台東、高雄兩地消防人員從路面挺進救援，因天氣惡劣就地紮營，今天上午天氣轉晴由空勤直升機將患者送下山就醫。

台東縣消防局發布新聞稿表示，勤務中心2日清晨接獲有1隊7人隊伍逆走中央山脈「南一段」第5天，陳姓女山友摔倒導致膝蓋挫傷及拉傷，無法行走，已於海諾南山下營地紮營，領隊請求救援。

因2至4日山區天氣惡劣，風雨太大，直升機無法執行救援任務，2日先由台東縣消防局與高雄市消防局、屏東林管處等單位組成9人地面搜救隊伍前往救援，由高雄寶來小關山林道進入。

台東縣消防局表示，地面部隊於4日下午1時接觸患者，生命徵象穩定，飲水、食物尚足，搜隊隊伍因天候狀況不佳，先行紮營在旁照料。台東消防局原計畫今天再加派第2梯次隊伍進入會合，所幸今早天氣轉好，由空勤黑鷹直升機上山將患者送下山，後送至關山慈濟醫院。

台東縣消防局呼籲，南橫公路全線5月開放後，湧入大量遊客及登山行為，至今已執行6次山域事故救援，提醒登民眾從事登山活動務必備妥齊全相關裝備及器材以因應山區多變化之環境。

台東 黑鷹直升機

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