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高雄楠梓星巴克出現手槍怪客 網友一張示意圖被讚爆

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市楠梓區近來頻出現露鳥噁男，繼胡姓男子對2女童「尻槍」，又朝落單女學生露鳥嚇人後，一名PTT女網友也發文提及，在楠梓星巴克上廁所時，遇暴露狂，畫示意圖提醒，被網友讚爆，有網友加碼畫「小雞食米圖」，籲小雞勿丟人現眼。

高雄64歲胡姓男子8月2日騎車闖楠梓一處民宅庭院，對2名女童「尻槍」遭女童家屬驅趕並報警，警方逮捕後依法函送，豈料胡男遛鳥行為並未因此克制，當天下午又跑到某國中，朝落單女學生露鳥嚇人；警再度將胡傳喚到案，依妨害風化罪函送，並再三約束他行為避免再犯。

楠梓區暴露狂出沒，有女網友在PTT發文質疑「楠梓手槍怪客是不是蠻多的？」女網友自述之前到星巴克楠梓門市，遇到一名高瘦的手槍俠，描述因店內廁所要先經過一道門，到一個蠻空曠的空間。

女網友說，當時她從橘色門走到女廁，燈沒開有點陰暗 有個高瘦男的就站在角落，原以為他在等人，直到她從廁所出來，瞄到他手快速的在下體抽動，才意識到遇到變態，但她若無其事的鎮定離開。

女網友後來和同行友人說了這件事，男友人跑去看了一下，因想到當天門市客滿，也有小孩在那學英文，於是便下樓告訴櫃台小姐「廁所電梯旁有個男的站在那打手槍」。

櫃台店員：「矮兒…」了一聲 派一位男員工上樓查看，但想當然爾，已人去樓空，女網友的友人認為，手槍俠可能從電梯或逃生門藏匿或走了，女網友畫出現場示意圖，提醒網友出入星巴克楠梓門市時要小心。

女網友發文一貼，引發網友熱議；不少網友歪樓，大推女網友繪製的示意圖。

有網友依據原PO的示意圖又加碼畫出「小雞食米圖」，呼籲露鳥俠界的小雞不要出來丟人現眼；網友紛紛讚爆：「示意圖好猛」、「超會畫，字又美」、「這示意圖太厲害了」、「示意圖好可愛，希望噁男快被警察抓走 」。

轄區警方表示，女網友並未報案，但已前往店家了解，當天確實有消費者告知看到打手槍的人，但因事隔多日，且監視器有死角未照到，會加強周圍巡邏。

網友依據原PO的示意圖又加碼畫出「小雞食米圖」，呼籲露鳥俠界的小雞不要出來丟人現眼。圖／取自PTT網站
網友依據原PO的示意圖又加碼畫出「小雞食米圖」，呼籲露鳥俠界的小雞不要出來丟人現眼。圖／取自PTT網站
PTT女網友發文提及，在楠梓星巴克上廁所時，遇暴露狂，並畫出示意圖提醒民眾，被網友讚爆。圖／取自PTT網站
PTT女網友發文提及，在楠梓星巴克上廁所時，遇暴露狂，並畫出示意圖提醒民眾，被網友讚爆。圖／取自PTT網站
高雄64歲胡姓男子2日騎車，前往楠梓區一處民宅的庭院，對著在屋外玩耍的女童打手槍。記者石秀華／翻攝
高雄64歲胡姓男子2日騎車，前往楠梓區一處民宅的庭院，對著在屋外玩耍的女童打手槍。記者石秀華／翻攝

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