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年邁柴犬「Q醬」大街迷途 好心人士送警局順利找到主人
台北市信義區六張犁派出所，日前晚間有民眾到派出所報案，對方說在基隆路二段看到一條年邁柴犬疑似與主人走失，在騎樓及人行道徘徊，民眾擔心柴犬跑到馬路發生危險，將柴犬帶到派出所尋求警方協助。
走失柴犬在派出所內相當淡定，與所內警察互動時友善溫馴，所長林孝儒發現柴犬身上佩戴項圈，項圈上掛有台北市動物保護處吊牌，研判柴犬應該是民眾飼養寵物。
林孝儒拿出先前民眾贈送警方的動物晶片掃描器，在狗狗身上掃到晶片資料，透過寵物登記管理資訊網，得知柴犬名叫「Q醬」，警方通知動物醫院聯繫飼主，30分鐘後，Q醬順利送回鄒姓主人溫暖懷抱。
警方呼籲，家中飼養寵物的民眾，應將寵物帶往動物醫院植入晶片，避免寵物走失時，尋獲卻無法聯繫上失主。
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