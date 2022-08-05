年邁柴犬「Q醬」大街迷途 好心人士送警局順利找到主人

年邁走失柴犬「Q醬」，被好心人士送到派出所，順利找到主人回家。記者廖炳棋/翻攝 台北市信義區六張犁派出所，日前晚間有民眾到派出所報案，對方說在基隆路二段看到一條年邁柴犬疑似與主人走失，在騎樓及人行道徘徊，民眾擔心柴犬跑到馬路發生危險，將柴犬帶到派出所尋求警方協助。

走失柴犬在派出所內相當淡定，與所內警察互動時友善溫馴，所長林孝儒發現柴犬身上佩戴項圈，項圈上掛有台北市動物保護處吊牌，研判柴犬應該是民眾飼養寵物。

林孝儒拿出先前民眾贈送警方的動物晶片掃描器，在狗狗身上掃到晶片資料，透過寵物登記管理資訊網，得知柴犬名叫「Q醬」，警方通知動物醫院聯繫飼主，30分鐘後，Q醬順利送回鄒姓主人溫暖懷抱。