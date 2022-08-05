影／7旬婦嬤解定存 只因聯合國派敘利亞將軍要資金

新北市三重區陳姓婦人，一年前透過通訊軟體LINE，認識自稱是聯合國派駐敘利亞的將軍。日前對方誆騙需要一筆資金，才能離開戰場來台灣，陳婦不疑有他聽從對方指示，到銀行解定存45萬元準備資助，好險警巡到場耐心勸說，成功勸阻陳婦匯款。

據了解，陳姓婦人（70歲）一年前透過LINE隨機交友，認識一名自稱聯合國派駐敘利亞的將軍。日前對方向陳婦表示，因敘利亞當地發生零星戰爭，若想要離開戰場來台灣，得須向聯合國支付虛擬貨幣（比特幣）。

陳婦擔心將軍網友生命安全受到危害，上周一（7月25日）陳婦不疑有他，便前往金融機構，準備解除45萬元定期存款，再利用這筆款項，購買價值美金1萬1500元的虛擬貨幣，轉至聯合國給網友。

行員聽完陳婦匯款內容，直覺應是被騙，趕緊通報轄區警派員到場協處。新北市三重警分局大同派出所警員蔣博超、陳清德獲報趕抵了解，先向陳婦解釋，這就是詐騙手法，行員也向其解釋匯款的帳戶有異常，最後在員警與行員勸說下，聯手成功阻止匯款，即時保住婦人辛苦積蓄。