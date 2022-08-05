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把兔子當足球踢死！涉案男矢口否認 警認罪嫌重大移送法辦

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

馬姓男子矢口否認虐兔，但褲子、鞋子符合特徵，仍被移送法辦。圖／警方提供
馬姓男子矢口否認虐兔，但褲子、鞋子符合特徵，仍被移送法辦。圖／警方提供
桃園本月1日發生男子當街虐死兔子事件，消息傳開，引發地方居民及網友公憤，轄區警方接獲報案，昨天晚間在桃園區中正路找到動手的馬姓男子。雖然馬男矢口否認，但警方比對特徵後，認定他罪嫌重大，警詢後仍依毀損罪移送法辦。

8月1日深夜10許，馬男（40歲）路過桃園區青田街某戶民宅，見屋外擺著寵物籠內有隻兔子，就將兔子拖出籠外，然後高高舉起，再重摔在地。更離譜的是，他還把兔子當成足球，助跑狠狠踢向牆角，見兔子奄奄一息不動，飼主察覺異狀，才趕緊逃離現場。

馬男惡行被監視器拍下，影片在網路上流傳，撻伐聲浪一面倒，警方獲報後，也調閱鄰近監視器追查，昨天在桃園區中正路找到人。

警詢時，馬男矢口否認犯行，辯稱事發當天沒去過青田街，影片中的人也不是自己，不清楚發生什麼事。

警方調查，馬男目前無業，也居無定所，常在桃園區漫無目的遊走，青田街和中正路都是他的活動範圍。馬男雖然否認，上衣也跟案發當天不同，但褲子、鞋子及身形等特徵都相當吻合，因此仍將他移送法辦。

桃園 監視器

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