疑台中夜市大盜流竄到苗栗 遭竊攤商報警查緝

苗栗市英才夜市日前有攤商剛出攤就遭竊3000元零用金。記者吳傑沐／攝影 苗栗市最近出現一位夜市大盜，男竊嫌鎖定夜市攤商進行偷竊，警方據報後調閱相關監視器，發現嫌犯形似日前台中神岡的夜市大盜，研判是同一人，目前已鎖定特定對象積極查緝中。

最近因午後常有雷陣雨，嫌犯觀察攤商剛出攤，正在準備雨具時，趁無人注意下手行竊，有多位攤商裝零錢的準備金盒子被偷。被害人黃姓女攤商說，她是賣飲料的，案發當天眼看要下雨，和丈夫正在撐雨具，等事後發現為時已晚，還沒開張就損失3000元，很氣人。黃婦說，有聽說其他攤商也有被偷，還疑小偷是慣犯，事後也將監視器畫面PO網，提醒大家注意。