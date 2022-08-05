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疑台中夜市大盜流竄到苗栗 遭竊攤商報警查緝
苗栗市最近出現一位夜市大盜，男竊嫌鎖定夜市攤商進行偷竊，警方據報後調閱相關監視器，發現嫌犯形似日前台中神岡的夜市大盜，研判是同一人，目前已鎖定特定對象積極查緝中。
最近因午後常有雷陣雨，嫌犯觀察攤商剛出攤，正在準備雨具時，趁無人注意下手行竊，有多位攤商裝零錢的準備金盒子被偷。被害人黃姓女攤商說，她是賣飲料的，案發當天眼看要下雨，和丈夫正在撐雨具，等事後發現為時已晚，還沒開張就損失3000元，很氣人。黃婦說，有聽說其他攤商也有被偷，還疑小偷是慣犯，事後也將監視器畫面PO網，提醒大家注意。
警方初步調查，經調閱相關監視器經過相片比對，懷疑他另涉台中神岡夜市的竊案。同時也發現嫌疑人是坐火車從台中到苗栗犯案，然後再搭乘火車返回台中，接著騎機車離去，目前以車追人，已通知嫌疑人到案說明中。
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